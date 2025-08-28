Herta ne dément pas une arrivée en F2, de nouvelles spéculations sur Cadillac F1

Colton Herta a refusé de confirmer ou d’infirmer les rumeurs croissantes selon lesquelles il pourrait être placé en Formule 2 l’année prochaine afin d’obtenir les points de Super Licence nécessaires pour un éventuel baquet Cadillac en Formule 1 à partir de 2027.

"Franchement, je n’ai pas vraiment de commentaires à faire sur ce sujet," a déclaré l’Américain à l’Associated Press lorsqu’on lui a posé la question.

Averti qu’une telle réponse ne ferait qu’alimenter les spéculations, il a souri : "C’est vrai, mais cela fait aussi parler de moi. Peut-être même que cela me fait gagner un peu en valeur."

Interrogé une troisième fois, il a complètement esquivé la question. Le PDG de Cadillac F1, Dan Towriss, n’a pas non plus donné de réponse directe.

"Ce n’est pas ce dont nous voulons vous parler aujourd’hui," a-t-il répondu sous la pression des journalistes.

La nouvelle écurie de F1, dont les débuts sont prévus en 2026 avec Valtteri Bottas et Sergio Perez, étudie encore ses options pour des rôles supplémentaires de pilotes de réserve et de développement.

Graeme Lowdon, directeur de l’équipe, a admis : "Nous n’avons pas encore pris de décision. Pour l’instant, nous nous concentrons entièrement sur nos deux pilotes titulaires."

"Nous travaillons encore sur de nombreux postes en coulisses : pilotes de réserve, pilotes d’essai, pilotes de simulation. Notre programme de simulation est assez important. Par conséquent, quelques pilotes supplémentaires seront annoncés à un moment donné."

"Mais nous n’avons pas encore pris de décision."

Une possibilité est Mick Schumacher, actuellement en endurance mais encore vaguement lié à la F1 grâce à Alpine. Il pourrait rejoindre l’équipe Cadillac en WEC et devenir 3e pilote de Cadillac F1.

L’ancien PDG de la F1, Bernie Ecclestone, en revanche, est sceptique.

"Pour être honnête, je ne sais pas ce qu’il pourrait apporter d’utile à l’équipe. Mick a une bonne réputation, mais il n’a jamais montré de quoi il était capable. Pourquoi devrait-il pouvoir le faire maintenant ?"

"Mais je pense qu’il faut quand même lui donner sa chance."