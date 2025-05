Sainz est ’satisfait’ d’être sixième, Albon est ’déçu’ d’être septième

Carlos Sainz a signé le sixième temps de la séance de qualifications du Grand Prix d’Emilie-Romagne ce samedi à Imola. Un excellent résultat pour Williams F1 avec la troisième ligne du pilote espagnol, qui pense qu’il aurait pu faire encore mieux.

"Je suis très satisfait, je me sentais très en confiance dans la voiture et j’ai fait des tours solides. Malheureusement, notre meilleur tour n’est pas venu en Q3 car nous avons pris un risque en sortant tard et nous avons dû nous battre avec d’autres voitures" a déclaré Sainz.

"Je pense que notre potentiel était en 1’15"0, 1’15"1 et l’on a dû se contenter d’une 1’15"4. Ce n’est pas très important car cela nous aurait mis seulement une place devant, qui est l’Aston au milieu de nulle part, où nous étions."

"Mais je suis optimiste, et l’Aston a utilisé son pneu mediums, et nous aurons des mediums neufs en course pour les battre. Je suis heureux aujourd’hui mais j’aurais aimé m’élancer en cinquième place demain au départ."

Il se méfie néanmoins de Fernando Alonso, qualifié cinquième : "On doit garder les voitures du peloton sous contrôle et voir si l’on peut se battre avec les autres devant. Fernando sera difficile à battre, on sait à quel point il est difficile à battre en course, mais on ne sait pas combien d’arrêts il y aura, donc beaucoup de choses peuvent se passer."

Alex Albon a terminé septième de la séance, juste derrière son équipier, et il sera donc du bon côté de la piste sur la quatrième ligne au départ. Mais cela ne le satisfait pas, et ça montre le chemin parcouru par Williams : "Je suis déçu, c’est sûr. J’ai eu beaucoup de difficultés aujourd’hui."

"J’étais bien plus en confiance dans la voiture hier. On a dû faire des changements de réglages qu’on ne voulait pas faire. La voiture était correcte mais je n’étais pas aussi bien que vendredi. J’ai limité les dégâts et je suis plutôt satisfait."

Interrogé sur les changements de réglages qu’il a été obligé de faire, le pilote thaïlandais se montre volontairement évasif. Souvent, ces changements sont dus à l’exploitation de la voiture : "C’est parfois la manière dont la voiture fonctionne !"

Lui aussi se méfie d’Alonso et Lance Stroll, cinquième et huitième sur la grille : "Les Aston prennent de bons départs, ils sont connus pour être les meilleurs dans cet exercice sur la grille. On va devoir faire attention à eux et travailler ensemble, mais la stratégie sera cruciale."