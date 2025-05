Pourquoi les évolutions majeures de Ferrari sont repoussées au GP d’Espagne

Alors que la plupart des grandes équipes dévoileront d’importantes améliorations de leurs monoplaces à Imola, le déploiement principal du programme de développement de Ferrari pourrait devoir attendre Barcelone.

La saison 2025 de l’écurie italienne a été décevante jusqu’à présent, avec notamment une pique d’énervement sensible de Lewis Hamilton à la radio lors de sa dernière course à Miami.

Ses conversations ultérieures avec les médias étaient également sujettes à caution.

"Un tel comportement met naturellement à rude épreuve les relations," admettait-on dans les rangs de la Scuderia.

Cependant, le directeur de l’écurie, Frédéric Vasseur, continue de minimiser toutes les controverses, la dernière en date impliquant également Charles Leclerc et ses frustrations.

"Je comprends parfaitement leurs frustrations. Ce sont des champions et ils veulent gagner."

"Peu m’importe que Lewis parle aux médias. L’important est qu’il n’y ait aucun malentendu entre nous, en tant qu’équipe."

"Il peut me faire confiance, je peux lui faire confiance, tout comme Charles. Nous avons discuté et après, tout est devenu beaucoup plus calme."

Cependant, la frustration pourrait persister au moins pendant les deux prochaines courses, la Ferrari SF-25 devant rester globalement inchangée à Imola et à Monaco une semaine plus tard.

Mais il y a une bonne raison à ce retard, Ferrari ayant identifié la partie arrière de la voiture comme la principale faiblesse à corriger. Le potentiel de charge possible reste à débloquer et c’est précisément pour cette raison que le programme de développement a été modifié avec, notamment, une nouvelle suspension arrière qui permettra d’utiliser cela et, surtout, de moins surchauffer les pneus en course.

À Imola, Ferrari n’apportera donc pas de changements majeurs, contrairement à des concurrents comme Red Bull et Mercedes qui apporteront de nouvelles pièces. Et, comme tout le monde en Espagne, Ferrari devra passer les nouveaux tests de flexibilité prévus par la FIA.