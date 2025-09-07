Bortoleto attribue sa 8e place à Monza au ’travail’ et au ’leadership’ de Sauber F1

Gabriel Bortoleto a signé une belle huitième place à Monza ce dimanche. Le pilote Sauber F1 a franchi la ligne en neuvième place et a ensuite gagné une position après la pénalité d’Andrea Kimi Antonelli, ajoutant quatre points à son total.

"C’était aussi bien que possible, il ne restait pas grand chose. Je finis une place devant ce que j’aurais dû faire avec la pénalité de Kimi, et c’est bien comme résultat, on marque de bons points aujourd’hui" a déclaré Bortoleto.

"On fait un très bon travail, on a de bons résultats" a poursuivi le Brésilien, expliquant ensuite comment Sauber en est arrivée là. "On fait un bon travail, il y a un bon travail de leadership, un bon environnement de travail et une bonne entente entre Nico et moi, je pense que ça compte beaucoup."

La course a tourné court pour Nico Hülkenberg, victime d’une avarie dans le tour de formation : "C’est juste une énorme déception, l’équipe et moi ressentons la même chose. J’ai eu un problème hydraulique, je n’ai pas les détails et ça va faire l’objet d’une étude, mais ce n’est évidemment pas bon."

L’Allemand espère que son team saura retrouver le même rythme dans deux semaines : "C’était positif, on a été compétitifs sur ce type de piste similaire à Bakou. Bakou est aussi une piste à faible appui, donc c’est positif."