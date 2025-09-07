Vainqueur avec Red Bull, Mekies salue un Verstappen ’hors du commun’

Laurent Mekies était dithyrambique après l’arrivée du Grand Prix d’Italie, remporté avec une large avance par Max Verstappen. Le directeur de Red Bull a ainsi vécu sa première victoire dans l’équipe, et a pu admirer la maîtrise du quadruple champion du monde malgré une bataill au départ contre Lando Norris.

"C’est incroyable ce qu’a fait Max aujourd’hui, c’est une définition de la perfection. On pensait s’engager dans une course de défense face aux McLaren et ça a commencé comme ça, il a dû laisser passer Lando et a dû le repasser" a déclaré Mekies.

"On ne savait pas à ce moment là quel rythme on aurait par rapport à eux et il l’a passé, il s’est enfui et il a été sous contrôle pendant toute la course avec un rythme qu’on n’avait pas vu depuis longtemps. Une exécution parfaite pour Max, et un grand bravo à toutes les femmes et tous les hommes à Milton Keynes qui ont travaillé pour ça."

Auprès de Canal+, le Français a salué le pilote qu’est Verstappen, sur la piste mais en dehors, après l’avoir découvert il y a deux mois. Il note le travail abattu par le Néerlandais, mais aussi les choses qu’il parvient à faire avec sa monoplace.

"Il est encore plus incroyable en dehors de la voiture que ce qu’il est dans la voiture. Dans la voiture on le connait, on voit ses exploits à chaque course, mais quand on le découvre en dehors de la voiture, la façon dont il tire l’équipe, dont il exploite sa sensibilité technique, c’est hors du commun."

"Et c’est surtout hors du commun dans les moments difficiles, car c’est toujours plus facile dans les moments faciles. Mais dans les moments difficiles, on découvre que c’est quelqu’un qui est au centre du projet, qui travaille dans le simulateur, qui travaille jour et nuit aussi avec son simulateur, et ça permet de débloquer des courses avec un rythme incroyable."

Laurent Mekies était chez Toro Rosso quand Sebastian Vettel a triomphé avec un taureau rouge sur le capot moteur de sa monoplace en 2008, et il se souvient de ce beau moment.

"Je ne savais pas que vous les aviez ces images ! Monza 2008 c’était juste incroyable, c’était la première victoire pour le groupe Red Bull en Formule 1, car Toro Rosso gagne une année avant Red Bull Racing. Sebastian avait lui aussi fait une course de maître à Monza, c’est génial de le faire devant les tifosi et c’est génial de le faire aujourd’hui."