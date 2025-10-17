L’idée très simple d’un pilote de F1 pour dynamiter les Sprints

La F1 envisage de dynamiser les Sprints à partir de l’année prochaine avec, peut-être, un test de grille inversée sur l’un des six Sprints qui auront lieu.

Mais pour Carlos Sainz, il y a une solution moins radicale à tester en premier lieu pour qu’il y ait plus d’action ou d’imprévisibilité sur ces courses de 100 kilomètres qui ont lieu le samedi.

Pour le pilote Williams, une solution rapide et peu coûteuse est d’imposer aux 20 pilotes de partir avec les mêmes pneus, les plus tendres de Pirelli, qui servent très rarement en course car trop peu résistants.

Ill y aurait alors un arrêt à faire ou alors une gestion des pneus à faire, ce qui pourrait mener à des Sprints passionnants.

"Pour moi, c’est plutôt le changement de format qui est nécessaire pour le sprint, et je pense que Stefano Domenicali est ouvert à cette idée. Pour l’instant, je ne suis pas un grand fan du sprint, car il dévoile ce à quoi ressemblera la première partie de la course du dimanche, étant donné que les qualifications ont presque le même format et que le dimanche correspond presque à la première partie de la course, avec une voiture peut-être un peu plus légère, mais toujours avec le même jeu de pneus. Donc oui, je préférerais avoir des idées différentes concernant le sprint afin qu’il ne révèle pas autant le rythme de la course et les résultats."

"Une idée simple pourrait être de s’assurer que tout le monde participe à la course sprint avec des pneus tendres, qui sont des pneus à forte dégradation. Normalement, il y a très peu de circuits où nous choisissons les pneus tendres pour la première partie de la course. Cela pourrait être une solution à court terme très simple, d’autant plus que nous jetons cinq jeux de pneus tendres chaque semaine, que nous utilisons pendant un tour avant de les rendre à Pirello. Je ne sais pas où ils sont stockés, mais pour nous, ce sont clairement des pneus pour un seul tour sur de nombreux circuits."

"Cela pourrait donc être une solution facile, mais probablement insuffisante. Je pense qu’il faut autre chose, quelque chose d’un peu plus piquant. Je pense que pour rendre la course sprint un peu plus piquante, ce serait une bonne occasion d’expérimenter différents formats et d’avoir l’esprit ouvert."

"Si cela fonctionne, tant mieux. Si cela ne fonctionne pas, il faudra changer à nouveau, comme nous l’avons fait par le passé."

Quant à l’idée des grilles inversées, Sainz admet qu’il n’est pas en faveur d’une telle solution a priori. Mais un test n’est pas à exclure.

"Je ne suis pas un grand fan des grilles inversées, mais je ne serais pas totalement opposé à essayer quelque chose de différent dans ce cas. Je pense également que les qualifications sprint pourraient être différentes, peut-être avec une sorte de super pole en SQ3."

"Il suffit d’ajouter quelque chose de différent au week-end, d’essayer différentes choses peut-être. Et comme je l’ai dit, il ne faut pas être trop critique à ce sujet. Si ça marche, tant mieux, c’est mieux pour le format. Si ça ne marche pas, il ne faut pas avoir peur de le dire, reconnaître que ça n’a pas fonctionné et essayer autre chose."