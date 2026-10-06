Gasly veut lancer l’opération ’remontada’ d’Alpine F1 au championnat dès Singapour

Après un Grand Prix de Bahreïn en Malaisie qui n’a pas apporté les résultats espérés, Alpine F1 prend la direction de Singapour avec l’ambition de retrouver les points et de réduire son retard sur Racing Bulls au championnat. Pierre Gasly et Franco Colapinto devront relever un défi particulièrement exigeant sur le circuit urbain de Marina Bay, qui accueille pour la première fois un week-end Sprint. Avec une seule séance d’essais libres pour préparer les qualifications, l’équipe française devra rapidement trouver les bons réglages et exploiter le potentiel entrevu à Sepang.

Le déplacement entre les deux Grands Prix est particulièrement court cette semaine. Après avoir disputé l’épreuve malaisienne sur le circuit de Sepang, Alpine rejoint la Cité du Lion pour l’une des courses les plus singulières de la saison, organisée de nuit dans les rues de Singapour.

Le circuit de Marina Bay est également réputé pour être l’un des plus éprouvants physiquement du calendrier. La chaleur tropicale et l’humidité imposent des contraintes importantes aux pilotes, tandis que les murs situés à proximité immédiate de la piste ne laissent pratiquement aucune marge d’erreur.

Son enchaînement de virages techniques exige une précision constante, sur un revêtement parfois bosselé qui complique encore le comportement des monoplaces.

Cette année, une difficulté supplémentaire attend les équipes puisque Singapour accueille son premier week-end Sprint. Après l’unique séance d’essais libres, les pilotes devront immédiatement passer aux qualifications Sprint vendredi soir, pour leurs premiers tours compétitifs sous les projecteurs.

Pierre Gasly a choisi de rejoindre Singapour par la route dès lundi, profitant de la proximité géographique entre les deux circuits. Le Français estime que les conditions rencontrées en Malaisie constituent une préparation utile pour le rendez-vous singapourien, même si les caractéristiques des deux tracés sont très différentes.

"Nous enchaînons directement avec une nouvelle semaine de course et nous préparons le Grand Prix de Singapour. J’ai pris la route lundi puisque Singapour n’est qu’à quelques heures de Sepang. C’est assez différent de nos habitudes, mais c’est une bonne façon de commencer la semaine."

"Un défi inédit nous attend à Singapour avec le format Sprint. Nous devrons donc être immédiatement dans le coup et trouver une bonne fenêtre de réglages. Nous sommes maintenant habitués aux conditions comme nous venons de courir en Malaisie, où il faisait chaud et humide, et où nous avons bien sûr eu beaucoup de pluie le dimanche."

"Nous avons fait le point avec l’équipe et retenu les points positifs du week-end dernier, où la voiture était performante dans l’ensemble. Ce n’était pas le résultat que nous souhaitions, mais nous avons tenté un pari qui n’a pas payé et nous nous concentrons tous sur ce nouveau week-end."

Alpine doit désormais combler un retard important sur Racing Bulls au championnat, et le temps commence à manquer à l’approche des dernières manches de la saison.

"Une tâche importante nous attend, car nos rivaux sont désormais assez loin devant au championnat. Beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici la fin de la saison, avec beaucoup de points en jeu. Notre objectif ce week-end sera d’en marquer et de progresser vers notre but."

Colapinto apprécie particulièrement les exigences de Marina Bay

De son côté, Franco Colapinto se réjouit de retrouver un circuit qu’il considère comme l’un de ses préférés de la saison. L’Argentin apprécie notamment la précision nécessaire pour évoluer entre les murs, ainsi que l’engagement demandé par les nombreux virages techniques.

"Après notre course en Malaisie, nous effectuons le court trajet jusqu’à Singapour pour un week-end des plus extrêmes. La chaleur et l’humidité étaient un véritable défi à Sepang et ce sera la même chose cette semaine, avec en plus les spécificités d’un circuit urbain."

"Le tracé est impitoyable, mais tellement plaisant au volant. Le mélange de virages techniques, de revêtement bosselé et de murs très proches, le tout sous les projecteurs, en fait l’une de mes pistes préférées de la saison."

L’Argentin devra rapidement trouver ses repères afin d’aborder les qualifications Sprint dans les meilleures conditions possibles.

"Les conditions récompensent vraiment l’engagement et nous devrons rapidement trouver le bon niveau d’attaque puisqu’il s’agit d’un week-end Sprint. Ce sera passionnant d’avoir deux séances de qualifications et nous travaillerons dur pour tirer le maximum de ces deux opportunités et nous mettre en position de marquer des points."