Budkowski a découvert que Cadillac F1 ’a du pain sur la planche’
"Des débuts mouvementés" pour le nouveau team principal
Cadillac F1 ne peut plus se voiler la face et doit admettre qu’elle est cette fois la dernière force du plateau, maintenant qu’Aston Martin a fait de gros progrès. Pour Marcin Budkowski, le nouveau directeur, le Grand Prix des Pays-Bas a marqué une plongée dans le grand bain qui n’a pas été de tout repos, l’équipe ayant subi des difficultés en termes de performance, mais aussi de fiabilité.
Sergio Pérez a pu rallier l’arrivée en avant-dernière position, tandis que Valtteri Bottas est rentré abandonner au stand dans la dernière partie de la course, et le nouveau team principal de l’équipe essaie de voir du positif.
"Ce furent des débuts mouvementés et une véritable remise dans le bain pour moi avec l’écurie Cadillac F1, avec de nombreuses décisions stratégiques complexes à prendre dans les conditions changeantes de Zandvoort" a déclaré Budkowski.
"C’était formidable de voir Checo terminer à la 15e place et se battre pour gagner des positions tout au long de la course, même s’il a manqué de chance avec le timing de la VSC."
"Valtteri n’était plus qu’à une dizaine de tours de l’arrivée lorsque nous avons dû abandonner en raison d’un problème hydraulique" poursuit le Polonais, qui prend conscience de l’ampleur du travail à réaliser.
"Je suis ravi d’être de retour et je tiens à remercier l’équipe pour tout le travail accompli durant ce week-end de Grand Prix intense. Nous avons encore du pain sur la planche concernant le rythme et la fiabilité, mais nous y parviendrons."
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Cadillac F1 Team - General Motors
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