Officiel : Alex Albon poursuivra avec Williams F1 en 2027

Après une première moitié de saison 2026 plus compliquée pour Williams, Alex Albon a choisi de poursuivre l’aventure avec l’écurie de Grove. Le pilote thaïlandais restera au volant en 2027, confirmant ainsi son engagement dans le projet de reconstruction de l’équipe, dont il est devenu l’un des principaux artisans depuis son arrivée en 2022.

Cette prolongation constitue un nouveau signe de confiance réciproque entre Albon et Williams, alors que l’écurie traverse une saison 2026 plus difficile après avoir réalisé en 2025 sa meilleure campagne depuis 2016.

Arrivé chez Williams en 2022, Albon s’est progressivement imposé comme l’un des piliers du projet de reconstruction engagé à Grove. Son expérience, son approche méthodique et ses performances en course ont accompagné la transformation de l’équipe, qui a notamment investi dans ses effectifs, ses outils, ses technologies et ses méthodes de travail afin de réduire progressivement son retard sur les meilleures écuries.

La saison 2025 avait ainsi constitué une étape importante dans cette progression. Avec plusieurs cinquièmes places, Albon avait terminé huitième du championnat avec 73 points, contribuant largement au meilleur résultat de Williams au classement constructeurs depuis 2016.

Cette relation privilégiée a également permis au Thaïlandais d’entrer récemment dans l’histoire de Williams. À Barcelone, il a disputé son 96e Grand Prix avec l’équipe, dépassant ainsi le précédent record détenu depuis longtemps par Nigel Mansell. Quelques semaines plus tard, à Budapest, il a atteint le cap symbolique des 100 départs sous les couleurs de l’écurie.

La prolongation annoncée aujourd’hui permet donc aux deux parties de poursuivre cette histoire alors que Williams s’apprête à célébrer son 50e anniversaire en 2027.

Malgré les difficultés rencontrées en 2026, Albon estime que les progrès réalisés depuis son arrivée doivent être replacés dans une perspective plus large. Le pilote de 30 ans entend notamment poursuivre le travail engagé avec les équipes de Grove et leurs supporters.

"Depuis que j’ai rejoint Atlassian Williams F1 Team en 2022, la transformation réalisée par cette équipe est difficile à mettre en mots," a déclaré Albon. "Une année difficile ne raconte pas toute l’histoire et cela ne fait que renforcer ma motivation à continuer à construire et à progresser ensemble avec l’usine et nos supporters afin de réaliser de grandes choses."

Le Thaïlandais a surtout insisté sur sa volonté de rester pleinement impliqué dans le projet à long terme de Williams.

"Notre histoire n’est pas encore terminée, donc toute mon attention est désormais tournée vers tout ce qu’il faudra faire pour nous faire remonter dans la hiérarchie," a-t-il ajouté.

Cette décision constitue également un vote de confiance envers la direction prise par Williams, alors que James Vowles poursuit depuis son arrivée à la tête de l’équipe une profonde restructuration de l’écurie.

Pour James Vowles, conserver Albon représente une étape logique dans cette reconstruction. Le directeur de l’équipe considère son pilote comme un élément central du changement engagé depuis plusieurs années et estime que Williams n’a pas encore atteint ses objectifs.

"Je suis ravi qu’Alex et Atlassian Williams F1 Team poursuivent ensemble cette aventure extraordinaire," a déclaré Vowles. "Alex est un leader de ce projet de transformation depuis le premier jour et nous avons encore beaucoup de choses à accomplir, que nous sommes déterminés à réaliser."

Le Britannique va même plus loin concernant les qualités de son pilote, qu’il considère comme faisant partie des références actuelles du plateau.

"Alex est l’un des meilleurs pilotes de la grille et il sait mieux que quiconque l’ampleur des progrès que nous avons réalisés ces dernières années. Le fait de le faire resigner montre la confiance que nous avons tous les deux dans la direction que nous avons prise."