Ocon veut ’des titres et des victoires’ en F1 sans être ’quelqu’un de différent’

Esteban Ocon a raconté les sacrifices qu’il a dû faire pour atteindre le plus haut niveau. Le pilote Haas F1, qui a fait ses débuts il y a près de dix ans chez Manor, détaille ce que sa famille a dû faire pour qu’il puisse réussir à réaliser son rêve, alors qu’il vise désormais des victoires et le titre mondial.

"Cela n’a pas été facile, c’est certain" se souvient Ocon auprès de Crash. "Toute ma vie a été difficile, faite de sacrifices, sans aucun confort. La voie difficile, sans luxe, sans rien. C’était aussi dur que possible."

"Mais quand vous avez un petit goût sucré, vous vous rendez compte et vous appréciez beaucoup plus ce que vous avez. Je garderai toujours cela à l’esprit. Le plus important, c’est d’avoir les pieds sur terre. N’oubliez pas d’où vous venez."

"Mon objectif est de me battre pour les titres et de gagner des courses. J’en ai gagné une, je suis arrivé en Formule 1. Les deux premières parties du rêve sont réalisées. Mais le plus important, c’est le dernier, c’est de gagner le championnat. C’est mon principal objectif pour l’avenir et c’est celui qu’il faut conquérir."

Ocon a remercié ses parents en leur assurant une vie tranquille pour leurs vieux jours, et le garage de leur maison sert aussi d’abri à l’Alpine A521 avec laquelle il a gagné en Formule 1 : "Je peux vous dire que le niveau de stress a été très élevé pendant longtemps. Pas pour les bonnes raisons, les raisons sportives, mais plutôt pour d’autres choses."

"Mais je suis fier que mes parents aient une maison, que mon père ait son garage comme avant. Il n’a pas besoin de travailler pour réparer les voitures. Il travaille pour mes voitures, ce qui est tout à fait normal. C’est quelque chose dont nous avons toujours rêvé."

"Maintenant, tout repose sur moi, la pression a disparu parce que tout va bien. Je dois juste me concentrer sur la course, profiter de ce que j’ai et me concentrer sur mon rêve. Il est évident que je ne vais pas gagner cette année. Mais si je fais tout ce qu’il faut, je pense que j’en aurai l’occasion un jour."

Bien qu’il veuille se battre en piste et qu’il soit un des meilleurs dépasseurs de la grille, il reconnait avoir des limites moindres que ses rivaux : "Je pense que toute ma vie, rien n’a été facile, j’ai dû me battre pour y arriver. Alors quand je suis sur la piste, j’ai la même chance que tout le monde, je vais aussi me battre pour cela. Mais j’ai constaté qu’il y a des pilotes qui se battent plus fort que moi."

"J’aime les batailles intenses. J’ai grandi en faisant des courses avec Max [Verstappen], en faisant des courses avec Charles [Leclerc], et la règle était, dès que vous êtes à l’extérieur, vous êtes dans le gravier. Donc si quelqu’un vous résiste, vous serez poussé à la sortie et ’à plus tard’."

"Toute ma génération a toujours couru comme ça, alors c’est logique pour nous. Je pense que la génération actuelle a un point de vue un peu différent. Mais c’est comme ça que nous avons couru, comme nous avons couru avec Max depuis toujours. Les coups de roues et tout le reste, c’est amusant. C’est pourquoi j’aime les courses roue contre roue."

Ocon ne veut pas être changé par le succès et par le fait d’être un vainqueur en Formule 1, et c’est pour ça qu’il met un point d’honneur à garder une humilité parfois rare dans ce métier : "Je déteste les gens qui changent fondamentalement et deviennent quelqu’un de différent juste parce qu’ils ont un peu de succès. C’est honnêtement la pire des choses."

"J’ai toujours dit à mes amis : vous pouvez me gifler si vous pensez qu’un jour je suis complètement différent, que je dis des choses bizarres ou que je deviens, je ne sais pas comment on dit ça en anglais... un crétin. Ma joue va encore bien pour l’instant, donc c’est bien."