Horner refusé par Ferrari à cause de l’affaire de harcèlement ?

Riccardo Patrese ne voit pas Ferrari signer Christian Horner dans un rôle de management, comme l’avait envisagé une rumeur il y a quelques semaines. L’ancien pilote ne nie pas les qualités de gestionnaire de Horner mais pense que l’affaire de harcèlement dans laquelle il est accusé par son ancienne assistante.

"On a beaucoup critiqué Ferrari en raison de ses résultats, qui sont en dents de scie et sans cohérence" a déclaré Patrese. "Mais après les tempêtes et les tornades chez Ferrari, je pense que l’air s’améliore. En ce moment, tout est calme autour de Vasseur - les spéculations ont cessé."

"Horner est très bon, mais je pense que les histoires de l’année dernière seraient un problème. Il a un très bon pedigree et peut mettre sur la table 20 ans de succès - mais un an plus tard, les gens parlent encore de cette histoire."

"Je suis un ami de Christian et je lui ai envoyé un message de soutien - je pense que c’est un très bon directeur d’équipe. Mais Ferrari veut avoir une image - et peu de distractions. C’est mon opinion."

Patrese refuse toutefois d’attribuer tous les problèmes de Red Bull à Horner, et il les lie plutôt au départ d’Adrian Newey l’an dernier : "On ne peut pas tout reprocher à Horner. Le problème, de mon point de vue, c’est qu’Adrian Newey est parti."

"Si vous prenez un remplaçant, il ne peut pas être le même qu’Adrian - c’est un ingénieur exceptionnel. Au cours des 30 dernières années, ses voitures ont pratiquement tout gagné. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont perdu. J’ai cru comprendre qu’Adrian avait toujours été très proche de Horner. Je pense qu’ils sont amis."