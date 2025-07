Norris n’aura jamais de ’plus grand sourire’ que celui de sa victoire à Silverstone

Dans le dernier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, alors qu’il se dirigeait vers la victoire, Lando Norris a réfléchi à sa manière de célébrer ce succès à domicile, avec les fans et avec les autres membres de McLaren F1.

D’ordinaire, Stowe offre l’une des meilleures opportunités de dépassement à Silverstone, mais à ce stade, le Britannique n’avait plus aucun rival à affronter, la victoire étant pratiquement acquise.

"Ne fais rien de stupide" s’est-il dit, comme il l’explique dans une interview faite par McLaren, qui l’a fait raconter ce grand moment de sa carrière. "Je voulais aller le plus près possible du mur des stands devant tous les mécaniciens, mais il est si facile d’avoir un accident à ce moment-là."

Quelques heures plus tôt, le dimanche matin, alors qu’il se préparait et se rendait sur le circuit de son Grand Prix à domicile, la conviction de Norris était inébranlable : "Pourquoi ce jour ne serait-il pas le mien ? C’est vraiment ce que j’ai pensé le matin."

"Il est toujours difficile de savoir quoi penser le dimanche matin au réveil. En partant troisième, je pensais qu’il y avait une possibilité [de gagner]. Puis, quand la pluie est tombée, il y a eu encore plus de possibilités - mais pour que cela se passe comme tout le monde, pas seulement pour moi."

"Je crois que je l’ai dit dans une interview, mais il y a 20 pilotes, et sur 20, l’un d’entre nous doit gagner. Et j’étais dans une McLaren, donc j’avais probablement plus de chances que la plupart des autres."

Norris a fait sa propre course et a capitalisé lorsque Max Verstappen a fait un tête-à-queue, puis lorsque Oscar Piastri a été pénalisé, prenant la première place devant son équipier, jusqu’à un dernier tour rempli d’émotions : "Vous avez beaucoup de pensées qui vous passent rapidement par la tête."

Parmi elles, le premier souvenir du Britannique concernant la Formule 1 : la victoire de Lewis Hamilton dans des conditions de pluie similaires lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2008, qui était, jusqu’à dimanche dernier, la victoire la plus récente de McLaren à Silverstone.

"Depuis ce jour de 2008, je n’ai cessé de me demander ce que cela ferait de monter sur la plus haute marche à la maison, devant les supporters britanniques. C’est vraiment la première course que j’ai regardée à la télévision, il y a de nombreuses années."

"C’était l’une des plus belles courses de tous les temps, et ce dont je me souviens, c’est des fans, des acclamations et du bruit - maintenant, j’ai pu vivre cela. Dans le dernier tour, je pensais à tout cela, tout en regardant les tribunes tout autour du circuit, en essayant de m’imprégner de ce sentiment."

Après son succès en Principauté un mois plus tôt, Norris a vécu un moment bien plus important : "Monaco était très spécial et cool, mais j’ai toujours dit que la course que je voulais gagner le plus était celle de Silverstone, à cause des fans."

"Je voulais vraiment m’imprégner de l’ambiance, les fans debout, applaudissant à tout rompre, et maintenant je peux l’imaginer parfaitement. C’est quelque chose que très peu de gens, en particulier les Britanniques lors de leur course à domicile, ont pu ressentir, mais je suis l’un d’entre eux."

En 75 ans d’histoire de la F1, seuls 13 pilotes britanniques ont remporté leur course à domicile, une liste comprenant des noms tels que Stirling Moss, Jim Clark, Jackie Stewart, Nigel Mansell et maintenant Lando. Il est l’un des cinq Britanniques à l’avoir fait avec McLaren, avec James Hunt, John Watson, David Coulthard et Lewis Hamilton.

"Cette liste est remplie de gars plutôt cool. Je veux gagner autant de courses que possible, mais ce n’est pas un chiffre qui définira mes souvenirs. Je serai toujours fier d’avoir gagné à Silverstone, c’est la course qui m’a donné le plus grand sourire et qui le donnera probablement pour toujours. Le seul souvenir que j’aurai toujours avec moi sera probablement celui de ce week-end."

La présence de la famille de Norris et d’un plus grand nombre de membres de l’équipe McLaren que d’habitude a rendu ce week-end encore plus spécial.

"Si beaucoup d’entre eux se rendent régulièrement aux courses, d’autres membres essentiels de l’équipe travaillent du lundi au vendredi depuis l’usine. Chaque année, le Grand Prix de Grande-Bretagne leur donne l’occasion d’assister à une course avec leurs collègues, leurs familles et leurs amis.

"Il est difficile de dire ce que cela représente, je pense que l’émotion montre ce que cela signifie mieux que les mots. Mes parents, mon frère, mes sœurs et les parents de mon père étaient tous là. C’était très spécial d’avoir toute ma famille à mes côtés et de faire la fête avec eux. Je suis sûr que les parents de ma mère auraient été très fiers."

"Ils auraient adoré être là. Je suis sûre qu’ils regardaient vers le bas et appréciaient ce moment. Ils ont tous fait le voyage avec moi. Ma famille est à mes côtés depuis le tout début, alors les voir tous là, recevoir le trophée et se tenir sur la plus haute marche, je pense que cela signifie autant pour eux que pour moi."

"McLaren n’a pas gagné cette course depuis 2008, alors leur ramener la victoire, car une grande partie de l’équipe était là aussi à l’époque, était une belle chose à faire. C’est un bon moment pour toute l’équipe."

Après avoir fêté l’événement avec l’équipe, rempli ses obligations médiatiques et fait ses valises, Norris a quitté le circuit pour se rendre à Londres, où il a retrouvé des amis pour clôturer cette journée parfaite et "se faire d’autres souvenirs".

"Je suis rentré à Londres et j’ai eu un très bon dîner avec mes amis - un grand groupe pour célébrer ce moment. C’était un moment unique dans ma vie et un souvenir de ma carrière. Peu importe ce que je ferai à l’avenir, c’est un moment dont je me souviendrai toujours."