Ocon signe sa première Q3 avec Haas F1, dont il salue ’le super boulot’

Neuvième en qualifications à Miami, Esteban Ocon ne cachait pas sa satisfaction ce samedi en fin de journée. Le pilote Haas F1 signe son meilleur résultat un samedi depuis son arrivée dans l’équipe américaine, et il ne s’attendait pas à être si performant après un début de week-end difficile.

"On a tout retourné dans tous les sens, et c’est un super boulot de l’équipe ! On a des problèmes avec la voiture, oui, on avait des blocages sur l’avant, il nous manquait de l’appui à l’avant à certaines vitesses, et on a réussi à outrepasser certains problèmes qu’on avait, il en reste pas mal" a déclaré Ocon.

"C’est pour ça que je pense qu’il y a un bon potentiel avec cette voiture, j’ai hâte de voir où on en sera avec l’update à la prochaine course. On a bien optimisé le tout, je suis vraiment content pour tout le monde, content pour moi car on n’aurait pas pu faire mieux. Ca fera du bien de partir dans les points, on va essayer de gérer et de ramener la voiture à l’arrivée."

Interrogé sur la capacité de Haas à viser des points en course, le Français est convaincu qu’il pourra rester dans le top 10 : "Si on s’est qualifiés là, c’est qu’on à la vitesse. Il n’y avait rien de mieux à aller chercher dans ce tour."

"On a normalement un meilleur rythme en course, ce ne sera pas facile de marquer des points mais on part dans cette zone donc ça enlève le fait de devoir essayer des stratégies de fou, et on doit juste consolider notre position."

Oliver Bearman a signé le dernier temps de la qualification, comme hier pour le Sprint, et il était très frustré après la séance : "Je ne sais pas, je n’avais pas un bon feeling, le tour était trop chaotique. Nous n’avons pas changé grand chose, j’étais satisfait dans la voiture, mais c’était une séance chaotique."