A deux centièmes de la Q3, Hadjar regrette d’avoir manqué ’le tour parfait’

Isack Hadjar est passé très près de la Q3 à Miami, avec une 11e place en qualifs. Le pilote Racing Bulls admet être frustré des faibles écarts mais pense qu’il n’avait pas mieux à faire dans son tour rapide. La préparation de la Q2 était toutefois perfectible pour lui.

"Je pense que le tour parfait m’aurait permis d’aller chercher deux centièmes, mais je n’ai pas de regret, à part ne pas faire de première tentative en Q2 car j’ai raté le premier virage" a déclaré le pilote français.

"Ma dernière référence était ce que j’avais fait en Q1, ça m’a mis en difficulté. Mais le tour était bon, la voiture réagissait bien et on était proches de passer donc c’est frustrant mais on a fait du bon travail."

Hadjar se sentait plus à l’aise sur la piste mais n’a pas réussi à parfaitement s’y adapter : "Elle a changé en bien, les températures ont baissé, du coup les pneus fonctionnaient différemment, l’équilibre était différent d’hier et ça m’a un peu surpris."

Quinzième, Liam Lawson a connu un souci de batterie qui a ruiné sa qualification : "Nous avions des pertes de puissance pendant le run, c’est dommage car la voiture était bonne, nous étions dans une bonne fenêtre. J’espère qu’on pourra le résoudre demain. On aura surement besoin de pluie, ce serait bien."