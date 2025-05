Sauber F1 : Un solide Bortoleto peut viser ses premiers points demain

Sauber s’est qualifiée en Q2 pour le Grand Prix de Miami grâce à une excellente performance de Gabriel Bortoleto au Hard Rock Stadium, signant le 13e meilleur temps de la séance.

Après une journée chargée, marquée par des conditions alternant entre une forte pluie en début de Sprint et un soleil et une chaleur intenses pour les qualifications, l’équipe a terminé en beauté et s’est préparée à une course qui s’annonce passionnante demain.

"Je suis vraiment heureux d’être de retour en Q2 avec une performance solide après des manches difficiles où je n’ai pas pu montrer tout notre potentiel, mais il y a encore une pointe de frustration car je pense que nous avions une chance d’être encore plus performants, peut-être même en Q3."

"Aujourd’hui, j’ai eu l’impression d’avoir fait un pas en avant : l’équipe a fait un excellent travail avec la voiture, je me suis senti à l’aise et j’ai pu prendre confiance tout au long de la séance, relais après relais. Mon deuxième tour rapide en Q1 a probablement été mon meilleur tour du week-end ; la voiture était dans la fenêtre idéale. J’ai commis une petite erreur sur mon dernier run en Q2, mais personne ne réalise jamais un tour parfait ici."

"Globalement, c’était du bon travail. Plus important encore, je pense que nous avons réussi à tout mettre en œuvre en qualifications et à démontrer notre rythme, ce que nous n’avons pas réussi à faire régulièrement jusqu’à présent cette saison. Réussir aujourd’hui et montrer de quoi l’équipe, la voiture et moi sommes capables signifie beaucoup. Maintenant, l’objectif est fixé sur demain : partir 13e, avec un risque de pluie et quelques surprises probables, tout est possible. D’autres ont marqué des points depuis ces positions sur la grille, alors nous allons tout donner demain et viser un bon résultat."

De l’autre côté du garage, Nico Hulkenberg a lui aussi frôlé la Q2, mais ses chances d’y parvenir se sont envolées de justesse. Il partira de la 16e place sur la grille.

"Ce samedi n’a pas été le meilleur. Après une performance prometteuse en qualifications Sprint hier, je n’ai pas répondu à mes attentes, ni pour le Sprint ni pour les qualifications. En Sprint, j’ai perdu du terrain dès le premier tour, ce qui a rendu la remontée très difficile sur une épreuve aussi courte, même si j’ai terminé 9e après quelques pénalités infligées à d’autres pilotes."

"Pour ce qui est des qualifications de cet après-midi, la Q2 aurait été possible : cependant, dans mon dernier tour, l’arrière de ma voiture a légèrement dévié à la sortie du premier virage et j’ai perdu deux à trois dixièmes de seconde, ce qui a réduit mon élan dans la longue ligne droite. J’ai essayé de faire mieux. J’ai amélioré mon temps dans le dernier secteur, ce qui n’a malheureusement pas fonctionné. Il faut maintenant se projeter et se préparer pour la course."