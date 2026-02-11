Ocon : Haas F1 a beaucoup appris sur ’l’usine à gaz’ qu’est la VF-26

Haas F1 a été une des équipes les plus productives ce mercredi à l’occasion de la première journée d’essais à Bahreïn. Esteban Ocon a atteint les 115 tours au volant, soit l’équivalent de deux courses, et seul Max Verstappen a roulé plus que lui.

Interrogé sur le bilan de ce premier jour en piste, il se félicite d’avoir pu engranger autant de données, et même si les problèmes n’ont pas été totalement absents, ils ont été limités.

"Ca fait deux jours de tests car on a eu le jour de tournage qui était intéressant mais avec des pneus différents" a déclaré Ocon, avant de faire le bilan de cette première journée. "Plutôt content de cette journée, on a appris pas mal de choses."

"On a réussi à avoir une voiture qui nous offrait de l’équilibre, de la confiance, et plus de grip aussi. Les temps ne sont pas trop représentatifs mais on a bien progressé depuis Barcelone. Plus de 110 tours parcourus, c’est pas mal sur un premier jour de tests."

"On a eu moins de problèmes qu’à Barcelone, même si on en avait fait 150 tours là-bas. On enchaîne les tours et pour l’instant tout se passe bien de ce côté-là. J’espère qu’Ollie aura une bonne journée demain et qu’il prendra du plaisir au volant, parce que j’en ai pris aujourd’hui."

Le pilote français a révélé à quel point les monoplaces 2026 sont complexes, expliquant que même si elles roulent, les problème sont quand même présents, et doivent être résolus avant le début de saison autant que possible.

"Chaque jour est un apprentissage, pas seulement pour nous les pilotes, surtout pour les ingénieurs. Derrière, il se passe énormément de choses sur lesquelles on n’a pas le contrôle, pour que tout se passe bien."

"On peut avoir l’impression que la voiture roule beaucoup mais ça ne veut pas dire que tout se passe bien au niveau de l’électronique. Il y a énormément de choses, c’est une usine à gaz, mais c’est intéressant pour travailler, et on a fait de bons progrès depuis Barcelone, et surtout aujourd’hui."