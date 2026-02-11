Les problèmes arrivent : une première journée noire pour Mercedes F1 à Bahreïn

Après un shakedown globalement convaincant à Barcelone, Mercedes espérait lancer sur de bonnes bases son programme d’essais hivernaux à Bahreïn. Mais pour la première des six journées de roulage prévues à Sakhir sur les deux prochaines semaines, l’écurie allemande a connu une entrée en matière délicate avec la W17.

George Russell était au volant lors de la séance matinale, bouclant 56 tours avant de céder le relais à Kimi Antonelli dans l’après-midi. Le jeune Italien n’a toutefois pas pu dérouler le programme prévu : un problème de suspension est venu perturber sa session, le limitant à seulement 30 tours avant le drapeau à damier. Sur la feuille des temps, Russell a terminé la journée au sixième rang, tandis qu’Antonelli s’est classé onzième.

"Nous avons connu une première journée difficile ici à Bahreïn," a reconnu George Russell.

"Nous avions eu trois journées solides en piste à Barcelone, mais ici, au Moyen-Orient, nous n’avons pas vraiment bien démarré. Ce matin, nous expérimentions l’équilibre général de la voiture, mais elle ne semblait pas aussi réactive qu’en Espagne."

Le Britannique pointe notamment les conditions climatiques comme un facteur aggravant.

"Cela est en partie dû aux températures plus élevées de la piste, mais il est clair que nous avons du travail à faire pour amener la W17 dans une meilleure fenêtre de fonctionnement."

L’après-midi a encore compliqué la situation.

"Malheureusement, nous avons perdu beaucoup de tours cet après-midi à cause d’un problème de suspension qui a immobilisé Kimi au garage pendant plusieurs heures," poursuit Russell.

"Nos concurrents, en particulier Red Bull Racing et McLaren, ont une nouvelle fois impressionné comme à Barcelone. Il est clair que nous avons du terrain à rattraper, et nous travaillons déjà dur pour y parvenir."

Pour Kimi Antonelli, cette première journée avait pourtant bien commencé sur le plan personnel.

"C’était bien de reprendre le volant après le shakedown de Barcelone," a-t-il expliqué.

"Malheureusement, un problème de suspension a interrompu notre programme cet après-midi, ce qui a limité mon roulage."

"Nous avons perdu près de deux heures de temps de piste, ce qui a retardé notre programme. Le garage a toutefois fait un excellent travail pour réparer le problème aussi vite que possible, et nous avons pu compléter 30 tours avant la fin de la journée."

Conscient du retard accumulé, Antonelli se projette déjà vers la suite.

"Ce n’est pas un départ idéal pour ce premier test, donc nous avons hâte de revenir en piste demain. Plusieurs de nos concurrents ont semblé très solides aujourd’hui, donc nous sommes en train de courir après eux. Notre objectif est de vivre une journée plus fluide demain et de continuer à apprendre sur la W17."

Le directeur de l’ingénierie en piste, Andrew Shovlin, a dressé un constat lucide de cette journée difficile.

"Aujourd’hui a été compliqué, surtout si on compare avec le roulage quasiment parfait que nous avions eu à Barcelone, mais cela a permis de mettre en lumière plusieurs domaines dans lesquels nous devons progresser," a-t-il expliqué.

"George a eu une séance interrompue le matin. Nous avons rencontré plusieurs problèmes qui nous ont retardés en début de séance, liés à des changements dans le garage que nous n’avions jamais effectués en conditions de roulage et qui ont pris plus de temps que prévu."

À cela se sont ajoutés des soucis de comportement.

"L’équilibre de la voiture n’était pas bon, ce qui a provoqué des blocages de freins, un manque de motricité et une certaine incohérence générale."

Et l’après-midi n’a pas permis de redresser la situation avec la suspension qui a joué des tours à Mercedes.

"Kimi a pris le relais après le déjeuner et, lors de différents changements, nous avons découvert un problème sur la suspension nécessitant une investigation plus approfondie. Cela nous a coûté quelques heures, et une fois ressortis du garage, il ne nous restait du temps que pour deux trains de pneus les plus durs afin d’établir une base et travailler sur les longs relais."

"Nous sommes encore en phase d’apprentissage du comportement de la W17 et il est clair que nous avons du travail pour la remettre dans la bonne fenêtre. Heureusement, il nous reste deux jours de roulage cette semaine et nous ne manquons pas d’idées, donc nous espérons pouvoir faire un bon pas en avant dès demain."

L’équipe retrouvera la piste demain avec Kimi Antonelli le matin, avant que George Russell ne prenne le relais l’après-midi.