Ferrari vit des débuts ’encourageants’ mais ’il est trop tôt’ pour parler de hiérarchie

Ferrari a connu une journée satisfaisante à Bahreïn, avec un roulage important et aucun problème technique sur sa SF-26. Une F1 2026 qui a bouclé 132 tours du circuit de Sakhir pour engranger des données, d’abord avec Lewis Hamilton ce matin.

Le septuple champion du monde s’est montré frustré par le pilotage des nouvelles monoplaces, mais qui a toutefois connu une journée plaisante en piste, avec des enseignements malgré des conditions dignes du circuit dans le désert qu’est Sakhir.

"C’était agréable de retrouver la voiture et d’enchaîner les tours. Les conditions étaient assez difficiles aujourd’hui, il y avait beaucoup de poussière et de sable, et le vent soufflait très fort" a déclaré Hamilton, qui a tenu à rester prudent sur le niveau actuel de Ferrari.

"Il est encore trop tôt pour se prononcer sur notre position. À ce stade, tout le monde suit des programmes différents, donc le plus important est de se concentrer sur nous-mêmes et de continuer à apprendre."

La situation est toutefois positive pour la Scuderia après cette première journée : "Je vois une équipe très concentrée, et au cours des prochains jours, nous continuerons à travailler étape par étape et à nous améliorer."

Charles Leclerc, qui était au volant l’après-midi et s’est classé troisième de la journée, a lui aussi confirmé les dires de son équipier et se félicite d’une journée encourageante, même s’il ne veut pas non plus tirer de conclusion hâtive.

"Ce fut une demi-journée d’essais productive pour moi, car nous avons pu mener à bien le programme sans problème majeur, ce qui est toujours positif à ce stade" a déclaré le pilote monégasque.

"Les sensations étaient assez différentes de celles de Barcelone, car les conditions ici sont très différentes, mais c’est exactement ce dont nous avons besoin : acquérir de l’expérience sur un autre circuit et comprendre comment la voiture se comporte dans différents scénarios."

"Jusqu’à présent, les données correspondent globalement à ce que nous attendions de nos simulations, ce qui est encourageant. Nous allons maintenant nous concentrer sur la poursuite du programme et nous assurer d’être aussi prêts que possible pour la première course."