Ocon espère que les progrès de Haas ’ne sont qu’un début’

Esteban Ocon espère que Haas F1 va pouvoir garder une certaine constance, après avoir progressé dans la hiérarchie lors de la deuxième course de la saison. Le Français est heureux de voir une éclaircie si tôt alors que le GP d’Australie inaugural avait été compliqué pour l’équipe.

"Nous devons rester au sommet de notre forme" a déclaré Ocon. "La confiance n’est pas encore là, parce que nous n’en sommes qu’à la deuxième course et que nos performances ont oscillé entre le bas de l’échelle, le milieu de l’échelle et maintenant le haut de l’échelle."

"Nous devons donc rester concentrés sur ce que nous faisons, nous concentrer sur nous-mêmes et optimiser ce que nous avons. Je sais que la voiture peut être encore plus performante et c’est très agréable à voir."

Ocon salue la capacité qu’a eu son équipe à retourner la situation grâce au travail acharné de tous ses membres, comme l’avait déjà dit le directeur Ayao Komatsu : "Il n’y a pas si longtemps, nous étions derniers à Melbourne et la situation s’annonçait difficile. Mais nous n’avons pas beaucoup dormi - nous n’avons pas beaucoup mangé, pour reprendre les mots d’Ayao."

"Mais cela en valait la peine, car nous avons discuté de tout ce qu’il fallait faire pour débloquer les performances de la voiture. Nous savions qu’il y avait plus de performance à obtenir. Évidemment, c’est une bonne surprise de voir que nous pouvons encore nous améliorer, et c’est là où nous en sommes."

"Ce sont donc de très bons signes. Mais honnêtement, c’est un retournement de situation incroyable de la part de l’équipe - je suis fier de tout le monde à Maranello et à Banbury. Je pense qu’ils ont fait un travail remarquable en s’investissant à fond et en essayant de trouver des solutions."

"Il faut donc les féliciter et féliciter Ollie, parce que doubler les points pour nous, c’est quelque chose d’énorme. Il n’était pas en bonne position et c’est vraiment bien de le voir revenir avec une stratégie alternative. Nous avons fait en sorte que cela fonctionne, et c’est formidable à voir. J’espère que ce n’est qu’un début."