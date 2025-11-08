Huitième, Bearman est ’surpris de la compétitivité’ de Haas F1 au Brésil

Oliver Bearman a impressionné durant la séance qualificative du Grand Prix du Brésil, en se plaçant dans le top 3 en Q1 et en Q2. Malheureusement, le pilote Haas F1 n’a pas réussi à faire aussi bien en Q3 et sera huitième sur la grille de départ à Interlagos.

Cependant, le Britannique refuse de s’inquiéter ou d’être déçu, et il révèle même qu’il ne s’attendait pas à une telle compétitivité durant cette séance, ce qui l’a surpris. L’évolution de la piste ne lui a pas convenu mais il reste satisfait.

"J’avais un bon feeling dès le premier tour, j’ai été surpris par notre compétitivité. On était très rapides, mais je n’ai pas réussi à améliorer en Q3 par rapport à ce qu’on avait fait avant. La piste évoluait, mais c’est une bonne qualification" assure Bearman.

Déjà quatrième en course au Mexique, il espère enchainer avec un nouveau résultat positif : "Oui je suis impatient de la course de demain, on a montré un bon rythme de course pendant le Sprint, et en partant dans cette position, c’est une bonne chose."

Du côté d’Esteban Ocon, les choses étaient un peu plus difficiles, et le Français a de nouveau été éliminé en Q1. Il admet ne pas comprendre ce qui ne va pas avec la VF-25 de son côté et continue de chercher des solutions.

"C’est une bonne question. Pour l’instant, on travaille tous ensemble pour trouver des réponses et des solutions. On manque de vitesse, d’équilibre et d’adhérence, ça n’a pas trop de sens pour nous mais on essaie de régler cela" déplore Ocon.

S’il avait semblé être un peu plus en forme lors du Sprint et qu’il confirme une légère éclaircie sur les longs relais, Ocon reste frustré : "Le Sprint a été mieux grâce à notre position et au trafic, en course on s’en sort mieux qu’en qualifs mais ce n’est pas bon."