Vettel aurait aimé défendre des causes importantes ’plus tôt’

Sebastian Vettel est devenu un porte-parole des causes importantes en Formule 1 lors des dernières années de sa carrière. Chez Aston Martin F1, il avait notamment défendu les personnes LGBT en Hongrie, où elles sont menacées par le régime du gouvernement, et avait dénoncé l’inaction climatique des politiciens autour du monde.

Des causes sociales et écologiques dont il ne faisait guère cas en début de carrière, et il admet un certain regret de ne pas s’être penché dessus plus tôt. L’Allemand aurait aimé comprendre la puissance de son statut plus tôt.

"Lorsque j’ai commencé en tant que débutant, je me concentrais uniquement sur la course et c’était la seule chose qui occupait ma journée" a déclaré Vettel à la BBC. "Mais au cours des deux dernières années, c’est ce que je regretterais."

"De ne pas avoir parlé plus tôt dans ma carrière et de ne pas avoir vu le pouvoir potentiel en termes de portée et d’audience que l’on peut avoir en tant qu’athlète professionnel pour inspirer les gens. Depuis, j’essaie de diffuser des messages qui me tiennent à cœur."

Le quadruple champion du monde avait notamment organisé une course de karting 100 % féminine lorsque la Formule 1 s’est rendue en Arabie saoudite, où les femmes ont le droit de conduire depuis quelques années seulement, pour la première fois.

"J’y suis allé en 2021 pour lancer l’événement ’Race for Women’, qui consistait principalement à emmener des jeunes filles et des femmes sur la piste et à leur donner un aperçu de la course en karting."

"Nous avons passé une journée amusante et c’est l’histoire que nous essayons de continuer à raconter. Il est toujours difficile de déterminer l’impact que l’on peut avoir dans ce genre de situation. Il est certain que nous avons eu un impact important sur toutes ces filles."

"Et nous leur avons donné le courage de s’exprimer à l’avenir dans un pays qui change et évolue et où les choses s’améliorent. L’objectif est donc de revenir en arrière et de continuer une fois que nous aurons planté les graines et que nous aurons donné à ces filles et à ces femmes la possibilité de s’exprimer."

Vettel veut faire de la présence des femmes en sport automobile une normalité : "Lorsque je faisais du karting en Europe, j’ai fait couru contre des filles, mais c’était très rare. Plus il y a de filles qui participent et moins il y a de stéréotypes selon lesquels les filles ne peuvent pas courir."

"Je pense que c’est positif, c’est une bonne évolution. C’est important en Europe, mais c’est encore plus important dans un pays comme l’Arabie saoudite, où l’on sent que les choses s’ouvrent, peut-être pas à la vitesse que nous souhaitons tous ou que certaines personnes attendent, mais il y a des progrès."

"C’est formidable de voir ces filles avoir la chance de prendre le volant. Il s’agit de faire passer le message et de continuer à planter les graines, d’inspirer ces filles et ces jeunes femmes. Mais j’inspire aussi les gens du monde entier grâce à la plateforme dont je dispose."