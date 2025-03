Désormais, c’est la lune de miel entre les équipes et Cadillac F1 !

Dès l’an prochain, une 11e équipe arrivera en F1 : Cadillac. Motorisée dans un premier temps par Ferrari, avant de l’être par General Motors, l’équipe américaine arrive avec un paquet de promesses et de dollars.

Pas seulement pour la F1 et la FIA d’ailleurs, mais aussi pour les équipes en place : car Cadillac, dans le cadre des nouveaux Accords Concorde, aurait à régler plus de 400 millions de dollars aux 10 écuries actuelles. Un fonds anti-dilution... au montant doublé par rapport aux précédents Accords Concorde.

Avec près de 40 millions en poche, les équipes feront-elles donc un meilleur accueil à leur nouvelle partenaire de jeu ?

Cela semble être le cas - à entendre Christian Horner.

« Eh bien, GM (General Motors) est une grande marque. Je pense que si ç’avait été quelqu’un d’autre que GM, nous aurions probablement eu davantage de réticences. La perspective d’un duel GM contre Ford (partenaire de Red Bull Powertrains, ndlr) est, je pense, plutôt attrayante. »

« Écoutez, ils ont rempli les critères pour entrer en Formule 1. Concernant la dilution – évidemment, le gâteau est maintenant partagé en 11 parts au lieu de 10. Nous avons tous eu un petit bonus de Noël anticipé grâce à leur droit d’entrée, donc cela compense l’impact à court terme. Une grande marque comme GM qui entre en F1 – je pense que c’est positif. Cela montre l’attractivité de la Formule 1. Il aurait été inimaginable, il y a cinq ou six ans, de voir Ford et GM rejoindre la discipline. Cela démontre la puissance du sport et son rayonnement mondial, que de telles marques américaines veuillent y participer. »

« Je pense que ce sera excitant pour les fans – ils aiment les nouvelles équipes, les nouveaux circuits, les nouvelles unités de puissance, les nouveaux pilotes » abonde pour sa part Zak Brown, le PDG de McLaren Racing,.

« Ce sera quelque chose que tout le monde va observer de près. Comme l’a dit Christian, sur le plan économique, c’est acceptable. Je pense qu’ils vont découvrir que la Formule 1 est un défi immense, mais ce sera une chose enthousiasmante pour le sport. »

McLaren F1 était elle-même dans une santé très précaire durant le Covid. Zak Brown ne l’oublie pas et tient à remercier Stefano Domenicali pour tout son travail réalisé avec Liberty Media.

« Et c’est incroyable – si l’on regarde le chemin parcouru en cinq ans – il y a cinq ans, on luttait pour conserver des équipes. Et maintenant, cinq ans plus tard, des gens se battent pour entrer sur la grille. Je pense que cela en dit long sur la bonne santé du sport et sur le travail que Stefano et Liberty ont accompli pour le développer. Quand on regarde la solidité des écuries actuelles et l’intérêt que suscite la discipline, cela montre à quel point notre sport est fort et qu’il ne fait que se renforcer. »

Pour Alpine F1, il sera donc plus difficile encore de marquer des points l’an prochain. Mais Oliver Oakes accueille lui aussi à bras ouverts ce concurrent supplémentaire.

« Oui, eh bien, écoutez – c’est une superbe marque qui arrive. C’est une belle histoire de plus pour 2026, en parallèle du changement de règlement. Et oui il y a sans doute quelques directeurs financiers qui regardent leurs comptes avec un peu plus de satisfaction aujourd’hui. Tout va bien. »