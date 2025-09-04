Ocon espère mieux se qualifier à Monza pour avoir ’de bonnes chances’ de points

Esteban Ocon est ravi d’avoir pu inscrire un point au Grand Prix des Pays-Bas la semaine dernière malgré un départ en 18e position. Le pilote Haas F1 a apprécié de voir la remontée effectuée par lui et Oliver Bearman en course, et il espère une meilleure position de départ ce week-end au GP d’Italie, à Monza.

"C’était un bon retour pour Ollie et pour moi. J’ai été un peu malchanceux avec la dernière Safety Car, elle est arrivée au mauvais moment à dix secondes près, mais c’était une bonne surprise qu’on soit capables de se battre et de remonter" a déclaré Ocon.

"On espère mieux se qualifier ici, les qualifications sont moins importantes ici qu’à Zandvoort, mais il faut malgré tout se qualifier aussi bien que possible pour avoir les bonnes chances au bon moment, et j’espère qu’on y arrivera."

Le Français est heureux d’avoir choisi la bonne stratégie pour sa course aux Pays-Bas : "Il y a eu beaucoup de discussions sur la stratégie avant la course, et il y avait une claire favorite pour moi."

"L’équipe a discuté les points forts et les points faibles de chaque stratégie, et on a eu un accord. C’est pour ça que dans le tour après l’arrivée j’ai demandé comment ça s’était passé, car j’étais content de cette stratégie, qu’elle ait bien fonctionné pour Ollie et pour moi."

"Ce n’était pas de la chance, on a bien fait nos devoirs, on a pu se battre en course car on avait un bon rythme. Mais partir d’où on était n’est pas une chose que l’on doit répéter, ce n’est pas sûr qu’on arrive à tout résoudre mais on essaiera de mieux se qualifier."

Oliver Bearman est ravi d’avoir terminé sixième à Zandvoort, et il espère continuer sur sa lancée en Italie, où il plaisante en disant qu’un podium sera son objectif : "Tout d’abord, je suis heureux de revenir à Monza, j’ai terminé sur le podium chaque année où j’ai couru ici, donc on va essayer de continuer ici !"

"Zandvoort était une bonne course, un résultat très bon après être parti de la voie des stands. On s’est tenus à notre stratégie, on a eu un peu de chance, on a pris les bonnes décisions et tout s’est déroulé selon le plan. J’espère qu’on continuera à développer notre conscience et que ça continuera ici en étant dans les points."

"Je ne pense pas qu’on méritait de partir si loin avec le rythme de la voiture. Il y a eu des choses qui se sont produites, le dernier run de qualification n’était pas bon, mais la voiture était plus rapide, et on avait montré en EL3 notamment qu’on avait plus de rythme."

Et de saluer l’impact de ce bon résultat sur l’ensemble de l’équipe : "C’est un résultat positif pour tout le monde, on a eu besoin d’un peu de chance, mais on a aussi eu des week-ends où l’on n’était pas chanceux, ça va et ça vient. On tire du positif de ce week-end, il y a du négatif mais c’est bon pour la confiance de tout le monde."