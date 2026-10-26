Ocon déplore ’l’inconstance’ de Haas F1, Bearman s’estime injustement pénalisé

Haas F1 a espéré pendant quelques tours aller chercher un bon résultat à Austin, mais l’équipe n’a eu qu’une seule de ses voitures à l’arrivée et loin des points. Esteban Ocon a bouclé la course en 14e position, après avoir été à la limite des points. Il n’a malheureusement pas réussi à résister à Arvid Lindblad et aux Audi de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, et cela l’a repoussé à sa position finale.

Le Français a explqiué à Canal+ qu’il a encore connu les problèmes classiques de son équipe, entre manque de constance des pièces et problèmes d’équilibre, notamment sur le train avant, ce qui lui a coûté de la performance en course.

"C’est positif c’est sûr, ce sont des choses sur lesquelles on travaille depuis pas mal de temps, et je crois que j’ai le plus grand nombre de positions gagnées au départ donc c’est cool. Mais malheureusement on n’arrive pas à les garder" a déclaré Ocon.

"On a eu des problèmes de blocages, de train avant sur tout le week-end. Et des inconstances entre les pièces et les voitures encore une fois. Ca s’est matérialisé sur le deuxième relais, on était 11e et on n’a pas gardé les trois voitures derrière nous. On a perdu du terrain sur Lindblad, Bortoleto et Hülkenberg. Ca montre qu’il nous faut plus de vitesse."

Oliver Bearman a connu de son côté un accrochage avec Pierre Gasly alors qu’il était dans le top 10 en course, après la première VSC brève apparue pour des débris en piste. Pénalisé de 10 secondes après un verdict qu’il estime injuste, il a finalement abandonné.

"Après la VSC j’ai fait une bonne relance et j’avais un bon niveau de batterie" a expliqué Bearman. "J’ai rattrapé très rapidement les deux pilotes devant moi et j’ai réussi à forcer Pierre à se mettre en défense dans le virage 12, puis dans le 13, j’en ai dépassé un par l’intérieur."

"Pour être honnête, oui, je suis passé à l’intérieur ; il m’a vu puisqu’il a laissé un espace, mais pour moi, ça ne semblait pas vraiment suffisant. Il y avait un peu d’espace, mais seulement la largeur d’une demi-voiture, et une fois que je m’étais engagé, je ne pouvais plus m’échapper. On s’est donc légèrement touchés."

"Ma voiture a subi d’énormes dégâts. J’ai probablement endommagé celle de Pierre aussi. C’était dommage, car j’ai eu l’impression d’avoir été massivement pénalisé pour ça de toute façon. En fait, ces dégâts ont ruiné ma course. Je perdais une seconde par tour à cause de l’appui."

"Et pour couronner le tout, j’ai écopé d’une pénalité. À mon avis, c’était un incident de course. J’ai tenté une manœuvre, d’accord, mais j’avais l’impression d’avoir droit à un peu plus d’espace que ce qu’on m’a laissé. Je n’ai pas perdu le contrôle."

"J’ai même dû monter sur le vibreur pour essayer d’éviter le contact, car je n’avais pas l’impression qu’on m’avait laissé suffisamment d’espace. C’est ce genre de choses. Le plus important, c’est que j’ai subi énormément de dégâts, et la voiture était dans un état épouvantable après ça, donc c’est vraiment dommage."

Pour Ayao Komatsu, le directeur d’équipe, "le résultat de la course est regrettable, mais je pense qu’il y a beaucoup d’éléments positifs à retenir de ce week-end."

"Les deux voitures ont pris un excellent départ ; Ollie était en lice pour la 9e ou 10e place et, sans les dégâts qu’il a subis, je pense qu’il avait la vitesse nécessaire pour se battre pour ces positions. Nous savions que notre rythme en course serait meilleur que notre rythme en qualifications."

"De son côté, Esteban a été confronté à des problèmes de blocage des roues avant ; la situation s’était améliorée, mais le problème est réapparu vers la seconde moitié de la course, ce qui a nui à notre compétitivité. Sur le plan opérationnel, le fait qu’Ollie se soit senti à l’aise dès le premier tour est exactement ce dont nous avons besoin."

"Nous avons réussi à débloquer de la performance entre Singapour et Austin - deux circuits très différents - et nous souhaitons poursuivre sur cette lancée. J’espère que nous serons en mesure de nous battre avec force au Mexique."