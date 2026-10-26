Norris a fait ’le maximum possible’ avec une 5e place pour McLaren F1
L’équipe était en retrait, Piastri termine 7e à Austin
McLaren F1 a confirmé ce dimanche être en retrait du rythme affiché par ses rivales à Austin, après une qualification qui avait vu les deux pilotes se placer en quatrième ligne. Lando Norris a terminé cinquième après avoir longtemps occupé une place sur le podium, mais il a admis qu’il était impossible de tenir cette place jusqu’à la fin de la course.
Le champion du monde en titre n’était néanmoins pas trop déçu de sa cinquième place finale au GP des Etats-Unis, puisqu’il estime avoir fait le maximum possible avec le rythme de la MCL40 sur le Circuit of the Americas.
"Je pense qu’on a fait le maximum qu’on pouvait aujourd’hui, on n’avait pas le rythme des autres, mais on a tout tenté. Le rythme était bon en pneus durs, on a eu plus de difficultés en mediums, mais on s’est donné une chance" a déclaré Norris.
"On a eu une bonne stratégie, je suis heureux, on n’était juste pas assez rapides. On sait ce qu’on a, on doit progresser. On a déjà fait des progrès, mais rien au niveau de ce qu’on aurait dû faire, on a besoin de beaucoup plus."
Oscar Piastri a bouclé la course en septième position avec la satisfaction d’avoir tenu George Russell derrière lui durant toute la deuxième moitié de course, mais il admet que le week-end a été compliqué.
"C’était très difficile c’est sûr. J’ai réussi à garder Russell derrière, ce qui était bien, mais c’était difficile d’avoir du rythme avec la voiture, et ça a été le cas tout au long du week-end" a déclaré Piastri.
"Dans l’équipe on a eu tous les deux des difficultés de manière assez importante, mais de mon côté le rythme était plutôt mauvais, donc il y a pas mal de choses à comprendre et voir comment on peut faire mieux."
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