Alpine F1 sauve un point à Austin malgré deux accrochages en course

Alpine F1 a inscrit un point au Grand Prix des Etats-Unis, concédant ainsi un point à Racing Bulls. Pierre Gasly s’élançait dixième derrière Liam Lawson et a terminé à la même position derrière le Néo-Zélandais. Accroché par Oliver Bearman au départ, il déplore une perte de performance importante à cause de ce contact, et pense que la neuvième place était jouable sans cet incident de course.

Le pilote français est revenu sur sa course, commençant par un départ lors duquel Lawson l’a bien bloqué pour éviter qu’il passe, et une fois calé en dixième place, il a subi l’accrochage qui lui a coûté cher et a verrouillé sa position loin derrière Lawson et nettement devant les Audi.

"Honnêtement c’était un petit contact mais ça arrache tout le côté du plancher, j’étais étonné de voir la voiture après la course il y avait beaucoup de dégâts sur la partie droite, donc ce n’était pas idéal" déplore Gasly à Canal+.

"Honnêtement, je dois revoir le départ, je prends un bon envol mais il faut que je vois ce qui se passe au premier virage. Liam a bien géré à l’extérieur, je n’avais pas la place que je voulais, il prend large mais il reste à la limite de la piste."

"Et après il y a la situation avec Bearman qui nous coûte plus cher que le reste parce que je perds du temps dans la bataille, et je perds à peu près dix points de charge sur la voiture. En termes de rythme on était à un ou deux dixièmes de Lawson, donc il y avait moyen d’aller le chercher sans les dégâts."

Franco Colapinto a également subi un accrochage plus loin dans le peloton, avec la Williams d’Alex Albon, et il révèle que les dégâts sur sa voiture ont été la cause de son abandon, puisqu’il avait perdu beaucoup trop de rythme.

"J’avais des dégâts sur le ponton et le plancher après l’accrochage, c’est dommage. C’était une journée difficile, j’ai essayé de partir en pneus durs pour faire quelque chose dans la course, mais j’ai eu du trafic et c’était difficile de dépasser. C’était une journée difficile, j’ai hâte d’être au Mexique pour retourner la situation" a déclaré l’Argentin.

Pour Flavio Briatore, conseiller exécutif de l’équipe, "ce n’était pas vraiment le week-end ni le résultat que nous espérions."

"Je pense que la chance n’a pas vraiment été de notre côté ces derniers temps. Les deux voitures ont subi des dommages durant la course ; ceux sur la monoplace de Franco étaient suffisamment importants pour l’empêcher de terminer l’épreuve."

"Étant donné que Pierre a également perdu de l’appui aérodynamique en raison de dégâts sur son fond plat, consécutifs à l’incident avec la Haas, il s’en est bien sorti en marquant un point et en ne terminant qu’une place derrière la Racing Bulls la mieux classée."

"Nous nous rendons à Mexico avec l’ambition d’améliorer nos performances et de faire entrer nos deux voitures dans les points, ce qui demeure notre objectif à chaque course, jusqu’à la fin de la saison."