Ocon demande à Haas F1 plus de régularité à la rentrée

Esteban Ocon a clairement indiqué que Haas F1 devait renouer avec la régularité au cours de la seconde moitié de la saison de Formule 1, après avoir peiné à trouver le rythme lors du dernier Grand Prix, avant la pause, en Hongrie.

Haas a connu une saison 2025 mouvementée jusqu’à présent, avec des week-ends ponctués de participations en Q3 et de points, et d’autres avec des éliminations en Q1 suivies de courses difficiles.

Concernant la forme en dents de scie de Haas F1, le Français tente de dresser un bilan réaliste des 14 premières courses.

"Au vu de cette première mi-temps, je pense qu’il y a du positif, c’est certain."

"Nous avons marqué pas mal de points, mais nous ne sommes pas assez réguliers et n’atteignons pas toujours notre objectif. Nous allons tout donner pour la mi-temps suivante."

Ocon voit des possibilités de briller par moment, ce qui lui donne de l’optimisme.

"À Spa, nous avons réalisé une performance exceptionnelle, c’était un excellent week-end !"

"Et en Hongrie, nous l’avons montré, nous ne sommes pas au niveau tous les week-ends, et c’est là que nous devons gagner en régularité."

"Nous y travaillons. J’ai pleinement confiance en l’équipe et la saison est loin d’être terminée."