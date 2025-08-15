Antonelli est encore hanté par le crash de Monza selon Mercedes F1

James Allison, le directeur technique de Mercedes F1, se fait discret cette saison, en venant rarement sur les Grands Prix.

Le Britannique est en effet très concentré à l’usine de Brackley sur le projet W17 de 2026 mais cela ne l’empêche pas, bien entendu, de suivre et commenter les résultats en cours pour son équipe et du nouveau, Kimi Antonelli.

Selon Allison, Antonelli mérite des félicitations pour les progrès réalisés au cours de sa première saison en F1, estimant que le jeune homme "trouve désormais ses marques plus rapidement", même s’il a manqué récemment de confiance au volant de la W16.

Pour Allison, les déboires connus lors de la saison européenne ont peut-être mis Antonelli sur la réserve à cause d’un évènement bien précis : son crash en EL1 l’an dernier.

"Nous en parlons un peu en interne, et il s’agit peut-être plus d’une intuition que de la réalité, mais son accrochage avec le rail de sécurité à Monza l’a probablement poussé à aborder les week-ends avec une certaine prudence lorsqu’il ne se sent pas en confiance au volant."

"Nous l’encourageons à faire confiance à son talent : ’On peut s’y fier plus qu’on ne le pense’. À mesure qu’il prend confiance, on voit qu’il trouve ses marques plus rapidement pendant le week-end. Avec le retour à l’ancienne suspension, cela devrait le remettre sur de bonnes bases pour les 10 dernières courses."

Actuellement, Antonelli occupe la septième place du championnat des pilotes avec 64 points, tandis que Russell occupe la quatrième place avec 172 points. Le Britannique a remporté une course et cinq autres podiums cette année.

"George a fait très peu d’erreurs. Il a été au top en qualifications. Lorsque nous lui avons donné une voiture avec laquelle il pouvait travailler, il a fait tout ce que nous pouvions espérer, alors bravo à lui."

"Cela place évidemment Kimi au plus haut niveau de pression. Je suis ravi que Kimi, d’une manière générale cette année, ait pu se rapprocher de George au fil des week-ends. Au fil de l’année, on peut dire qu’il prend le rythme un peu plus rapidement."

"Mais George place la barre très haut. C’est un brillant apprentissage pour Kimi d’avoir quelqu’un d’aussi rapide que George comme référence à sa disposition."