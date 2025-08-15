’J’ai encore du temps’ : Russell est ’plus motivé que jamais’ pour viser le titre

George Russell admet qu’il espérait lutter pour le titre mondial plus tôt en rejoignant Mercedes F1. Mais si tout ne s’est pas passé comme prévu, le Britannique reste confiant pour la suite de sa carrière et rappelle que tout peut vite changer en Formule 1.

"Oui, bien sûr. Je suis plus motivé que jamais pour essayer de performer. J’aurais espéré qu’après sept saisons, j’aurais au moins eu une année où je me serais battu pour le championnat. Quand j’ai rejoint Mercedes, nous pensions que chaque année serait une lutte pour le championnat" a déclaré Russell.

"Malheureusement, cela ne s’est pas passé ainsi. C’est la même chose pour Charles [Leclerc]. Personne n’aurait pu prédire il y a deux ans que McLaren ferait ce pas. Lando [Norris] a passé cinq ans avec eux et n’a pas non plus eu l’occasion de se battre."

"Il faut donc accepter le fait que c’est la nature même de la F1. Cela a toujours été le cas. Prenez Michael Schumacher, par exemple : il en était à sa cinquième année chez Ferrari, il avait la trentaine, avant de remporter un championnat avec eux. J’ai 27 ans, j’ai donc encore un peu de temps devant moi."

Russell fait le point sur les difficultés de Mercedes, mais aussi sur la manière dont des podiums ont été récupérés par chance : "Il y a clairement eu un petit problème avec cette suspension, et quelque chose n’a pas fonctionné comme prévu."

"Nous avons clairement eu du mal dans les courses disputées par temps chaud. Au début de l’année, c’était le printemps, et maintenant c’est l’été, ce qui est un autre facteur. Je pense que tout allait bien pour nous au début de l’année, pour être honnête."

"J’ai obtenu quatre podiums lors des six premières courses, mais je dirais que seuls deux d’entre eux étaient vraiment mérités. À Melbourne, Piastri s’est sorti. À Miami, la VSC a joué en notre faveur. Ensuite, la troisième place en Chine était un résultat juste et Bahreïn était un excellent résultat. C’était probablement la meilleure course de l’année, à l’exception du Canada."