Comment Vasseur doit jongler entre héritage et avenir chez Ferrari

À la tête de la Scuderia depuis janvier 2023, Frédéric Vasseur décrit son aventure à Maranello comme un mélange d’intensité, de fierté… et de paradoxe. Pour le patron français, diriger Ferrari revient à vivre "dans une dualité constante", partagé entre le respect d’un héritage légendaire et la volonté farouche d’écrire le futur.

Nommé pour succéder à Mattia Binotto, Vasseur confie que même ses décennies d’expérience en Formule 1 ne pouvaient le préparer à l’ampleur de la passion et des attentes entourant la marque au cheval cabré.

"Au début de ma carrière en Formule 1, Ferrari n’était pas nécessairement mon objectif," a-t-il raconté dans le podcast Power Players de Bloomberg.

"On ne comprend réellement la puissance du cheval cabré que lorsqu’on franchit les grilles de Maranello."

Il se souvient avec émotion de son tout premier jour à la tête de la Scuderia, un moment qu’il décrit comme une véritable révélation.

"Avant d’entrer, il est presque impossible de saisir ce que représente vraiment Ferrari. Une fois à l’intérieur, l’énergie est incroyable, dans le bon sens du terme."

"Peu importe l’heure à laquelle vous arrivez à Maranello, il y a toujours des gens qui attendent dehors. Durant les dix années passées dans d’autres équipes, je n’avais jamais vu autant de fans massés devant une usine."

"Cette première journée ici a dépassé tout ce que j’avais vécu auparavant."

Cette ferveur unique, Vasseur la considère à la fois comme une bénédiction et un poids.

"Cela vous donne une énergie immense, mais cela augmente aussi la pression."

Car Ferrari n’est pas une équipe comme les autres : c’est la plus titrée et la plus emblématique de l’histoire de la Formule 1, mais aussi celle qui porte les attentes d’un peuple de passionnés, les Tifosi, toujours en quête d’un nouveau titre mondial, près de vingt ans après le dernier sacre de 2007.

"Sur chaque circuit, peu importe où nous courons, la moitié du public est habillée en rouge."

"L’an dernier, la victoire à Monza a déclenché une célébration hors du commun : quand les mécaniciens sont rentrés à l’usine au milieu de la nuit, les supporters étaient encore là, à les attendre. C’est quelque chose qu’on ne voit habituellement qu’au football, c’est presque surréaliste pour la Formule 1."

Frédéric Vasseur reconnaît que cette passion constitue à la fois le moteur et le défi permanent de son équipe.

"Cette passion donne une motivation incroyable, mais elle augmente aussi la pression. J’essaie d’être le premier à ressentir le poids de ces attentes. C’est ce qui rend Ferrari unique."

"Chez Ferrari, on vit dans une dualité permanente : on est fier d’une histoire légendaire, mais on est obligé de se tourner vers l’avenir. C’est cette magie qui fait de Ferrari une équipe différente de toutes les autres."