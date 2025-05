Oakes dément que Miami sera la dernière course de Doohan

Oliver Oakes, directeur de l’équipe Alpine F1, a démenti les rumeurs selon lesquelles Jack Doohan serait remplacé lors de la prochaine manche du championnat, à Imola.

L’avenir de Doohan a fait l’objet de nouvelles spéculations après qu’un sponsor de Franco Colapinto, le pétrolier YPF, a indiqué qu’il ferait ses débuts pour l’équipe « à Imola », le lieu de la course qui suivra Miami.

Oakes a déclaré que l’équipe n’avait pour l’instant aucune intention de remplacer Doohan ni son coéquipier Pierre Gasly.

"Pour l’instant, Jack est notre pilote, aux côtés de Pierre," a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de la FIA à Miami ce soir. "Je pense que nous avons été assez clairs là-dessus."

"Nous évaluons toujours la situation, mais aujourd’hui, c’est ainsi."

Oakes a déclaré être au courant des propos du sponsor de Colapinto et a reconnu l’intérêt considérable du public quant à sa possible arrivée dans l’équipe.

"Je l’ai vu, comme tout le monde. C’était un sponsor argentin, en off, qui donnait son avis sur Franco et sur son futur pilote. Je suis sûr que beaucoup de gens en Argentine aimeraient le voir dans la voiture ce dimanche. Je pense que nous avons été assez ouverts, en tant qu’équipe, à l’idée que ce ne sont que des rumeurs et que Jack doit continuer à faire du bon travail. Mais il est naturel qu’il y ait toujours des spéculations."