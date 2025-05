Horner alerte encore sur les moteurs F1 de 2026 pour éviter la catastrophe

Christian Horner a lancé un nouvel appel en faveur de modifications du groupe motopropulseur de la F1 de l’année prochaine, face aux inquiétudes concernant le déploiement de l’énergie de la batterie.

Dans le cadre de la refonte réglementaire prévue pour 2026, la puissance du groupe motopropulseur devrait être répartie à parts égales entre la batterie et le moteur à combustion interne, soit une augmentation significative par rapport à la version actuelle.

Cependant, plusieurs pilotes ont exprimé leur inquiétude concernant leur première expérience avec les monoplaces de 2026 sur simulateur.

Lors d’une récente réunion de la Commission F1, les équipes ont évoqué la crainte d’une panne d’énergie électrique en milieu de ligne droite.

L’idée de réduire le déploiement de la batterie en course et de créer une répartition deux tiers / un tiers en faveur du moteur à combustion a germé.

Les pilotes auraient toutefois la possibilité d’augmenter manuellement la puissance de leur batterie grâce à un système de dépassement lors des duels en piste.

Horner a appelé les équipes de F1 à envisager sérieusement ce changement de règlement, à l’aube d’une nouvelle ère pour la discipline.

"On discute actuellement du moteur de l’avenir de la F1, d’un V10, mais cela ne se fera que dans deux, trois ou quatre ans. Il faut d’abord peaufiner la réglementation actuelle proposée par la FIA."

"Je pense qu’ils ont enfin bien étudié cette réglementation et qu’ils constatent que l’année prochaine, il pourrait y avoir beaucoup de sursauts pendant un Grand Prix. Cela va rendre les pilotes fous ; les voitures auront évidemment le DRS activé en permanence, ce qui évitera l’effet de dépassement habituel."

"Il a été proposé de conserver toutes les spécifications techniques, mais de réduire simplement la consommation de batterie en course afin de permettre un push to pass. C’est une option intéressante. Je pense que, dans le contexte plus large de la F1, elle mérite d’être prise en considération."

"Cela ne modifie ni les spécifications, ni la puissance maximale de ces moteurs. C’est juste le moment du déploiement."

Pour qu’une telle modification réglementaire soit adoptée, un vote à la majorité qualifiée est nécessaire. Cela signifie que tous les fabricants de moteurs, sauf un, doivent voter en faveur de cette modification tardive.

Si certaines équipes pourraient tirer profit des déboires des autres constructeurs, Horner a déclaré qu’il serait dans l’intérêt de la F1 de modifier le règlement.

"Une majorité qualifiée est nécessaire, mais je pense qu’il faut parfois prendre en compte l’intérêt du sport."

"Nous pensons tous que nous avons de bons moteurs pour l’année prochaine. Ce que nous voulons simplement éviter, c’est une dérive et de voir des pilotes en roue libre lors des qualifications de certaines courses l’année prochaine. Une telle chose en course, surtout sur certains circuits, sera particulièrement néfaste. Je pense que cela vaut la peine d’y jeter un œil, car cela va jouer un rôle."

"Sans le DRS l’an prochain, avec un appui très faible en ligne droite pour recharger les batteries, serait-il dommageable d’avoir un push to pass ? Non !"

"Pour l’instant, le championnat est serré. Si les pilotes doivent lever le pied et rouler en roue libre à mi-ligne droite sur certains circuits, ce sera assez brutal."