Horner tacle les rumeurs autour de Verstappen : il sera là en 2026 !

Christian Horner ne comprend pas l’origine des spéculations qui entourent Max Verstappen.

Depuis le début de l’année dernière, le pilote vedette de l’écurie est constamment donné sur le départ de l’écurie de Milton Keynes vers Mercedes F1 ou Aston Marin F1. Son directeur insiste sur l’engagement du Néerlandais.

Red Bull a subi une baisse significative de ses performances avec la RB20 en 2024. Cela a coûté son baquet à Sergio Perez en raison de ses mauvaises performances, et cela s’est répercuté sur la saison actuelle avec la RB21, qui énerve souvent Verstappen.

Néanmoins, Horner maintient que le bruit n’est pas aussi fort en interne qu’à l’extérieur.

"Max est un élément essentiel de notre équipe et il est très impliqué dans tout ce que nous faisons en matière de développement," assure-t-il à Miami.

"Il y a énormément de bruit extérieur. Parfois, on se demande d’où ça vient, car ce n’est pas le cas en interne. Max est concentré, il est pleinement engagé, il a exprimé son engagement envers l’équipe et tous les dirigeants."

"Et tout le monde se concentre uniquement sur l’amélioration de la voiture et la conquête du championnat du monde."

"Donc oui, il est parfois difficile de comprendre d’où viennent les gros titres."

Depuis le début de l’année dernière, Red Bull a dû gérer des enjeux politiques internes considérables, les allégations de comportement inapproprié contre Horner, désormais rejetées, ayant déclenché une lutte de pouvoir au sein de l’équipe.

Ces tensions incluaient notamment celles entre le Britannique et Helmut Marko – un proche allié des Verstappen – et le père du pilote, Jos. On pense que cela a alimenté le mécontentement supposé de Verstappen, ainsi que le départ d’Adrian Newey au profit d’Aston Martin.

Malgré cette instabilité, Horner est catégorique sur le fait que le Néerlandais restera cet hiver, soulignant ce que l’équipe a accompli avec – et pour – le pilote.

"Oui," a répondu avec confiance Horner lorsqu’on lui a demandé si Verstappen serait là la saison prochaine. "Il a un contrat jusqu’au 2028."

"Bien sûr, si nous ne parvenons pas à lui fournir une voiture compétitive, il soulèvera inévitablement des questions à ce sujet, mais il est absolument engagé."

"Cette équipe lui a fourni une voiture qui a remporté 64 Grands Prix jusqu’à présent et quatre championnats du monde."

"Il aime travailler avec les gens. Il entretient d’excellentes relations avec l’équipe, les ingénieurs, et nous sommes tous ensemble au final. Et, en équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble, et on reste soudés."