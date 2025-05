Sainz est ’un peu en colère’ contre l’arrêt du développement de sa Williams

Carlos Sainz admet être « un peu en colère » face à la décision de Williams d’abandonner tout développement de sa Formule 1 de cette année.

Après une première période d’adaptation difficile, l’Espagnol prend enfin ses marques après quatre ans chez Ferrari.

Évincé par Lewis Hamilton, ses options pour 2025 se limitaient principalement à des équipes de milieu de peloton, mais James Vowles, le directeur de Williams, estime que le choix final de Sainz s’est désormais avéré judicieux.

"Je suis très fier que Carlos m’ait cru et j’espère que le monde verra ce qu’il a vu maintenant. Carlos est un élément clé de nos progrès cette année et ici à Miami il démontre pour le 2e week-end de suite quel pilote il est vraiment. Son intégration et son adaptation ont pris le temps qu’il annonçait."

Cependant, ces progrès risquent désormais de s’arrêter complètement, Sainz ayant déploré que tout développement de la Williams 2025 avait été stoppé.

"Je pense que cette voiture a beaucoup de potentiel," a-t-il expliqué à Miami après son excellente qualification devant son équipier et les Ferrari.

"Si nous pouvions vraiment la développer et appliquer les améliorations que je pourrais demander à l’équipe en soufflerie, et améliorer deux ou trois points sur la voiture qui ne sont pas encore très bons, je suis convaincu que l’équipe pourrait faire d’énormes progrès."

"Notre décision est de ne pas investir dans la voiture de cette année et de consacrer tout le budget et les heures de soufflerie à la voiture de 2026 et de nous concentrer sur cela."

"Cela me met même un peu en colère, car quand on se rend compte qu’on est à trois dixièmes de la pole position et qu’on voit encore le grand potentiel qui nous attend, pour seulement ma sixième course, et avec une voiture qui a encore plusieurs points qui me déçoivent, j’aimerais voir ce que nous serions capables de faire."

"Mais pour cette année, je pense que c’est le mieux que nous puissions espérer. Circuit après circuit, nous ferons un peu mieux ou un peu moins bien, mais c’est comme ça."

Sainz a précisé qu’il soutenait malgré tout l’approche de Williams, tandis que son directeur a expliqué que les dernières nouvelles pièces prévues pour la FW47 vont bientôt arriver.

"Nous avons de la performance en préparation. Un changement de règlement interviendra lors de la neuvième course : tout le monde devra changer son aileron avant, et nous en profiterons pour améliorer la performance. Ensuite, nous en améliorerons un peu certaines petites choses, mais pas beaucoup. Nous progresserons simplement sur des petits détails découverts ces derniers mois."

"Mais le véritable objectif est 2026. Tout ce que nous ferons améliorera légèrement la performance de la voiture cette année, mais rien ne sera sacrifié pour 2026."

Et Sainz comprend que les bénéfices à long terme de l’arrêt du développement de sa voiture 2025 dépassent largement les gains de résultats possibles cette année si l’écurie ralentissait certains efforts de développement.

"Je lui ai dit : ’Que pouvons-nous faire en plus sur 2025 ? Au moins un peu ? Combien de CFD ? Combien de soufflerie ?’. Mais j’apprécie James car c’est un homme avec un plan très clair et il s’y investira à 100 %. Il a confiance en son feeling, en son plan, en son projet, et je le soutiens."

"C’est pourquoi je me suis engagé envers James, individuellement, mais aussi envers Williams en tant qu’équipe, car je vois un projet, une ambition très claire, des objectifs très clairs, et nous devons nous y engager et nous y tenir."

"Il m’a également promis que la voiture de cette année serait meilleure que l’année dernière et, jusqu’à présent, il a tenu parole."

"Je suis heureux que cela aille dans la bonne direction."