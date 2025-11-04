Ecclestone soutient le choix de Mick Schumacher de se tourner vers l’IndyCar

Bernie Ecclestone, l’ancien grand patron de la Formule 1, a vendu la mèche et salué en avance la décision de Mick Schumacher de tourner la page de la F1 pour envisager une carrière en IndyCar, estimant que le championnat américain pourrait enfin lui offrir la chance qu’il n’a jamais eue en Europe.

Âgé de 26 ans, le pilote allemand a récemment effectué un test avec l’écurie Rahal Letterman Lanigan, première étape vers une arrivée attendue en IndyCar dès 2026. Un virage majeur dans sa carrière, après plusieurs saisons sans véritable opportunité en F1, où il avait occupé le rôle de pilote de réserve chez Mercedes.

Mais ce changement de cap ne fait pas l’unanimité : plusieurs figures européennes, dont son oncle Ralf Schumacher, ont mis en garde contre les risques du championnat américain, réputé pour ses circuits ovales à très haute vitesse.

Parmi les voix inquiètes figure Helmut Marko, le conseiller Red Bull, qui n’a pas caché ses réserves, même s’il estime qu’il peut relancer sa carrière aux États-Unis.

"Ce serait trop dangereux pour moi. À une vitesse moyenne pouvant atteindre 340 km/h, il existe un réel risque d’accidents graves (...) Mais pour lui, le passage à l’IndyCar pourrait être une bonne étape."

À 95 ans, Bernie Ecclestone a apporté son soutien sans réserve à cette reconversion, qu’il considère comme une décision réfléchie et pleine de sens.

"Ce serait une bonne chose pour lui. Je pense que c’est une excellente idée," dit-il avant de confier qu’il croit savoir que la décision est déjà prise ! Reste à trouver, ou annoncer, son équipe pour 2026.

L’ancien dirigeant de la F1 estime que l’IndyCar pourrait enfin offrir à Schumacher un environnement plus équitable, loin du poids de son célèbre nom.

"Il a toujours eu un problème avec son nom, et j’ai toujours trouvé cela dommage. Il n’a jamais pu se retrouver dans la bonne voiture au bon moment."

Ecclestone considère que la série américaine pourrait permettre au pilote allemand de retrouver sa confiance, dans un cadre moins impitoyable que celui de la F1.

"L’IndyCar serait un peu plus abordable. La compétition n’y est pas aussi féroce qu’en Formule 1, surtout quand on voit à quel point le top 10 y est serré."