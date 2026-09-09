Verstappen confirme avoir discuté ’respectueusement’ avec Mercedes F1 et McLaren

Max Verstappen ne se trouve pas dans la situation qu’il espérait en début de saison, mais le quadruple champion du monde affirme avoir désormais tourné son regard vers l’avenir. Alors que Red Bull ne joue plus le titre et cherche à comprendre les faiblesses de sa monoplace, le Néerlandais a confirmé avoir discuté avec Mercedes l’an dernier puis avec McLaren cette année. Des échanges pris au sérieux, mais qui ne l’ont finalement pas convaincu de quitter une équipe qu’il considère comme sa "seconde famille" .

Il est de notoriété publique qu’il a discuté avec Mercedes l’an dernier et avec McLaren cette année. À quel point ces discussions étaient-elles sérieuses ? Verstappen les confirme enfin de manière claire et nette, après avoir esquivé le sujet tout l’été.

"Bien sûr, toute discussion, quelle qu’elle soit, est prise au sérieux. Ce sont toutes des discussions très respectueuses. Il n’y a rien de mal à cela," confie-t-il à la BBC.

"J’ai senti que rester était, pour moi, le bon choix. Il faut suivre son cœur. J’aurais pu partir très tôt dans ma carrière chez Red Bull et aller ailleurs pour essayer de gagner. Si vous avez un peu de patience, vous finissez par gagner. Je sens que c’est également mon approche aujourd’hui."

Mais lorsqu’on lui demande où en est son état d’esprit au regard de la saison jusqu’ici, il admet être frustré.

"Bien sûr, ce n’est pas là où je veux être, mais en tant qu’équipe, nous essayons simplement d’apprendre et de comprendre beaucoup de choses pour l’année prochaine. Nous ne sommes pas dans la lutte pour le titre. Nous essayons simplement de trouver davantage de performances."

"Des changements doivent être apportés à la voiture pour l’année prochaine. Nous ne serons pas en mesure de changer cela pour cette année, mais nous devons simplement essayer de tirer beaucoup d’enseignements pour faire mieux l’année prochaine."

Qu’est-ce qui ne va pas exactement avec la voiture ?

"Globalement, nous manquons simplement un peu de performance. La voiture n’est pas comme je voudrais qu’elle soit en termes de sensations, et l’équilibre dans les virages est trop aléatoire entre l’entrée, le milieu et la sortie."

"C’est simplement quelque chose de fondamental dans la voiture sur lequel nous devons essayer de travailler pour l’année prochaine."

C’est un peu devenu un thème récurrent chez Red Bull. À quel point est-il préoccupant pour lui que cela se produise avec une réglementation pourtant différente ?

"C’est exactement ça, préoccupant. Il y a aussi des choses dont nous parlons au sein de l’équipe : comment cela peut-il arriver, comment pouvons-nous régler ça ? C’est essentiellement ce que nous faisons actuellement et ce que nous essayons de faire."

"Certaines personnes sont parties, de nouvelles sont arrivées. Avec ces nouvelles personnes, nous discutons de ce que nous pouvons faire à ce sujet. Est-ce simplement une question de changements, d’une philosophie différente ? Toutes ces sortes de choses."

Malgré cela, il y a un nouveau contrat avec Red Bull alors qu’il aurait pu trouver de l’herbe plus verte ailleurs...

"Cela tient aussi au fait de se sentir bien au sein d’une équipe. C’est comme une seconde famille pour moi. Il y a la conviction que vous pouvez redresser la situation, que vous pouvez construire un avenir, je l’espère meilleur, avec d’autres personnes, de nouvelles personnes. Et en fin de compte, ce n’est pas uniquement la Formule 1 pour moi. Il y a beaucoup de choses que je vais faire l’année prochaine et dans lesquelles Red Bull est également impliqué."

"Je me sens bien ici. Donc, pour moi, c’est le bon endroit où être."

A-t-il fallu beaucoup d’efforts pour le convaincre de le faire ? Les choses ont l’air d’avoir trainé en coulisses.

"Je leur ai toujours dit : ’Ne vous mettez pas la pression, travaillez simplement sur la voiture’. Parce que plus la voiture va vite, plus la décision est facile de toute façon. Je peux comprendre que, bien sûr, parfois, ils étaient peut-être un peu inquiets. Mais en même temps, moi, j’étais simplement préoccupé par ce qui se passait ici."

"En parallèle, j’étais aussi très occupé par mes activités en dehors de la Formule 1. Je n’ai donc jamais vraiment passé beaucoup de temps à discuter, à faire différentes choses ou à essayer d’aller ailleurs."

"Cela ne me dérange pas non plus d’avoir un défi. Je n’ai pas ce désir ou ce besoin de montrer que je peux gagner dans une autre voiture, ou quoi que ce soit de ce genre."

"Il est facile de courir vers la voiture la plus rapide et de tout recommencer. Mais ce n’est pas comme ça que je suis. Vous ne pouvez pas être le capitaine du navire et, dès qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, sauter du navire."

"Cela a été un peu à la baisse depuis les années où nous étions dominants, mais cela ne me dérange pas non plus de reconstruire. C’est également un autre défi."