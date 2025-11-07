Stroll défend sa saison et dément avoir pensé à quitter la F1

Alors que le Grand Prix du Brésil à São Paulo va démarrer tout à l’heure, Lance Stroll revient sur sa saison 2025 et sur la performance parfois en demi-teinte d’Aston Martin F1.

Entre week-ends réussis et manches plus compliquées, le Canadien fait le point sur son ressenti et les perspectives pour la fin de saison.

Déjà, est-ce que lui et son équipe ont compris pourquoi l’AMR25 a perdu de la vitesse au fur et à mesure ?

"Oui. Je pense qu’il y a certains circuits où la voiture prend toute sa dimension. Les dernières courses ont été plus difficiles pour nous, nous n’avons tout simplement pas été aussi compétitifs. Personne ne reste immobile dans ce sport. Je pense que les autres équipes ont apporté des améliorations et se sont perfectionnées tout au long de l’année. Je pense donc que c’est probablement une combinaison de tout cela."

Stroll s’était distingué récemment en affirmant ne s’être jamais vraiment senti à l’aise dans la monoplace de cette année. Une position qu’il assume pour défendre sa saison lorsqu’on lui souligne qu’il n’a pas vraiment été à la hauteur de Fernando Alonso...

"Il y a certaines saisons où vous êtes en meilleure harmonie avec certaines voitures, où vous avez une meilleure alchimie et où vous vous sentez plus à l’aise au volant. Certaines années, il y a des voitures qui ne vous conviennent pas aussi bien, et c’est plus difficile. Mais en fin de compte, je pense que cette année, nous n’avons tout simplement pas été aussi compétitifs que nous le souhaitions en tant qu’équipe."

"Comme je l’ai dit, il y a eu certaines courses où la voiture s’est révélée très performante et où nous avons marqué des points lorsque l’occasion s’est présentée. Je pense que nous avons réussi à faire du bon travail lors de certains week-ends où la voiture était compétitive, mais il y a aussi eu beaucoup de week-ends où nous n’avons tout simplement pas été aussi compétitifs que nous le souhaitions en tant qu’équipe. Donc, oui, il reste quatre courses à disputer, puis l’année prochaine sera une nouvelle opportunité pour tout le monde."

Est-il au moins optimiste pour ce week-end à Interlagos ?

"Oui, nous verrons bien. La météo est toujours un facteur important ici. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. S’il commence à pleuvoir, tout est possible. Mais oui, nous verrons bien. J’adore revenir ici. C’est un circuit formidable."

Enfin, Felipe Drugovich a déclaré qu’il était proche de prendre sa place, que Stroll était sur le point d’abandonner la F1 avant la saison 2024

"Ce sont de fausses informations," a-t-il conclu sans s’étendre davantage ! Le Brésilien, qui vient de quitter son rôle de pilote de réserve d’Aston Martin F1, appréciera certainement...