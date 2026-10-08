Hülkenberg explique pourquoi il est ’prudent’ sur les attentes d’Audi F1 à Singapour

Nico Hülkenberg ne veut pas se montrer trop optimiste pour Audi F1 ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Singapour, en dépit du fait que le tracé de Marina Bay convient mieux sur le papier à sa monoplace, dont le problème principal est la performance moteur. D’autres enjeux et problématiques viennent se glisser dans l’analyse qu’il fait en amont de ce week-end de Sprint.

En théorie, le circuit urbain de Marina Bay, à Singapour, devrait bien convenir à la R26. Mais le pilote au numéro 27 révèle que le moteur qu’embarque la monoplace est en souffrance dans les conditions chaudes et humides vues à Sepang et prévues ce week-end.

"Je pense qu’il faut faire preuve de prudence" a déclaré Hülkenberg. "La Malaisie a mis certaines choses en lumière : ces conditions climatiques ne sont pas très favorables à notre groupe propulseur pour le moment. Nous avons clairement rencontré des difficultés à ce niveau, et c’est évidemment la même chose ici."

Tout comme en Malaisie, la FIA a émis une alerte de chaleur pour le Grand Prix de Singapour, prévoyant des températures de 31 °C ou plus. Hülkenberg s’attend donc à un week-end difficile.

"Sur le papier, c’est un circuit moins sensible à la puissance, c’est certain, mais je n’ai pas d’attentes trop élevées pour l’instant" a-t-il expliqué, assurant que ce n’était pas à cause des besoins en refroidissement, mais plutôt lié au moteur directement : "Non, je pense que le problème vient de la puissance elle-même."

Audi a amené des évolutions récemment, et les progrès en performance n’ont pas été nets. Hülkenberg le confirme ici presque complètement, l’équipe est encore en train de comprendre comment les exploiter au mieux pour vraiment progresser.

"Nous sommes certainement plus proches de les comprendre depuis Bakou. La compréhension s’affine et se développe évidemment à chaque séance. On teste différentes configurations, on analyse les écarts par rapport à la cartographie théorique."

"Et de manière générale, on établit une corrélation entre la piste, la soufflerie et la CFD ; c’est donc positif. Je pense qu’il reste probablement quelques détails à explorer et à découvrir, mais on ne va pas pour autant gagner une seconde au tour grâce à cela."

L’Allemand reconnait que ce sera un week-end chargé et compliqué compte tenu du Sprint : "Ce sera assurément plus difficile, plus ardu de trouver le réglage idéal, et il est évident qu’une heure d’essais, c’est peu."

"Forts de notre expérience, nous connaissons tous un peu les conséquences des variations de température de piste et de la baisse d’ensoleillement, mais cela laisse tout de même planer une certaine incertitude et quelques points d’interrogation."