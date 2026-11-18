Aston Martin a confirmé que Jak Crawford prendra le volant de l’AMR26 de Fernando Alonso lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Las Vegas. Le troisième pilote de l’écurie britannique, âgé de 21 ans, disputera ainsi sa cinquième séance d’EL1 de la saison 2026, avec une particularité : il s’agira de sa première apparition officielle en Formule 1 devant son public américain. Une nouvelle opportunité pour le jeune pilote de poursuivre son apprentissage, quelques semaines après une sortie écourtée au Mexique.

Originaire du Texas, Jak Crawford vivra un moment particulier ce week-end sur le circuit urbain de Las Vegas. Le jeune Américain remplacera temporairement Fernando Alonso au volant de l’Aston Martin AMR26 lors des premiers essais libres, vendredi, avant de lui rendre sa monoplace pour la suite du week-end.

Cette participation représente une nouvelle étape dans son intégration au programme de Formule 1 d’Aston Martin, qui continue de lui offrir du temps de roulage lors des Grands Prix.

Il s’agira déjà de sa cinquième apparition en EL1 cette année, après plusieurs séances destinées à renforcer son expérience au volant des monoplaces de la catégorie reine.

En parallèle de ces sorties officielles, Crawford a également accumulé du kilométrage lors d’essais privés et poursuivi son travail dans le simulateur de l’équipe.

Au total, le pilote américain a désormais parcouru plus de 4800 kilomètres au volant de monoplaces de Formule 1, une expérience qui lui permet d’approfondir sa compréhension technique et de contribuer plus efficacement au développement de l’écurie.

Une nouvelle chance après une séance écourtée au Mexique

Pour Crawford, cette participation revêt une importance particulière, puisqu’il pourra pour la première fois prendre part à une séance officielle de Formule 1 aux États-Unis.

Le jeune pilote se réjouit de pouvoir évoluer devant les spectateurs américains sur l’un des circuits les plus emblématiques du calendrier, tout en ayant l’occasion de reprendre rapidement le volant après une expérience frustrante à Mexico.

Sa précédente séance d’essais libres s’était en effet terminée plus tôt que prévu, le privant d’une partie du temps de roulage initialement programmé.

"J’ai vraiment hâte de reprendre le volant de l’AMR26 à Las Vegas. C’est particulièrement spécial de pouvoir le faire aux États-Unis, et je suis impatient de prendre la piste devant les fans américains."

"Ma séance à Mexico s’est terminée plus tôt que prévu, donc c’est formidable d’avoir une nouvelle occasion de reprendre le volant aussi rapidement. Je vais me concentrer sur le fait de tirer le maximum de cette séance et de fournir des retours utiles pour aider l’équipe à préparer le week-end."

Au-delà de la dimension symbolique de cette première apparition à domicile, Crawford aura donc un véritable programme de travail à accomplir.

Du côté d’Aston Martin, cette nouvelle participation s’inscrit dans la volonté de poursuivre le développement du jeune Américain tout en profitant de son travail pour préparer le week-end de course.

Mike Krack, responsable des opérations en piste de l’écurie, souligne ainsi la double importance de cette séance, à la fois pour la progression personnelle de Crawford et pour les besoins techniques de l’équipe.

"Nous sommes heureux d’offrir à Jak une nouvelle occasion de piloter l’AMR26 à Las Vegas. Disputer sa première séance d’EL1 aux États-Unis sera un moment particulier, et cette séance lui permettra une nouvelle fois de renforcer son expérience tout en contribuant à notre préparation pour le week-end."