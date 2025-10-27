Ferrari ne décolère pas face à la pénalité d’Hamilton

Le directeur de l’écurie Ferrari, Frédéric Vasseur, a clairement remis en question la sévérité de la pénalité infligée à Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Mexico.

En bataille avec Max Verstappen, le septuple champion du monde a écopé d’une pénalité de 10 secondes après avoir bloqué ses roues dans le virage 4 et traversé l’herbe, sans pouvoir prendre la voie de secours correctement.

Ce faisant, Hamilton a pu dépasser Max Verstappen et prendre quelques secondes d’avance. La pénalité s’est avérée préjudiciable pour Hamilton, qui a finalement terminé huitième. Sans elle, Vasseur était convaincu que Hamilton aurait terminé quatrième au pire.

Le Français a fait allusion au fait que Verstappen n’avait pas été pénalisé pour avoir coupé la piste juste avant la faute d’Hamilton. Verstappen a également échappé à une sanction pour avoir coupé le virage n° 1 lors du premier tour.

"Cela nous a coûté la quatrième place... Il y a bien sûr une grosse pénalité, parce que nous n’avons pas suivi les instructions du directeur de course. Mais 10 secondes, je ne me souviens pas quand quelqu’un a pris 10 secondes."

"Si vous considérez la situation dans son ensemble, en disant que Max a coupé le virage avant, il a coupé la chicane, dans l’herbe, sur 100 mètres. Je pense que ce n’est pas très bien géré, honnêtement."

"Parce que vous êtes au Mexique, en plus de cela, je ne dis pas que vous devez adapter la pénalité à la piste, mais vous devez comprendre ce que vous faites."

"Lewis a pris 10 secondes. Cela nous a fait retomber en queue du peloton de tête et nous ne pouvons pas dépasser. Cela nous a coûté chez, probablement la quatrième place. Avec cinq secondes, je pense que nous étions toujours quatrièmes. Mais avec 10 secondes..."

Dans l’ensemble, ce fut un week-end solide pour Ferrari. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont décroché les deuxième et troisième places sur la grille de départ lors des qualifications, le meilleur résultat d’ensemble des pilotes Ferrari cette année.

Sans la pénalité infligée à Hamilton, Ferrari aurait probablement placé ses deux voitures dans le top 4.

"Dans l’ensemble, ce fut un bon week-end. Nous avions un très bon rythme samedi lors des qualifications avec les deuxième et troisième places, et en course ; Lando avait au moins une longueur d’avance et il était difficile d’imaginer faire mieux que la deuxième place."

"Je n’étais pas trop nerveux à la fin, lorsque Max s’est rapproché de Charles, notamment parce qu’il est très difficile de dépasser ici, donc je ne suis pas sûr que le VSC ait fait une grande différence."

"Le seul bémol, ou le côté négatif, c’est vraiment cette pénalité. Même quelques heures après l’arrivée, même avec le recul, je la trouve sévère... 10 secondes, c’est vraiment très sévère, car cela nous a fait reculer derrière tout le monde et Lewis ne le méritait vraiment pas."

"Nous devons désormais nous concentrer sur la prochaine course au Brésil et nous sommes actuellement dans une bonne dynamique, même si je me souviens que l’année dernière, São Paulo n’avait pas été notre meilleur week-end. Cependant, nous avons beaucoup appris au cours des dernières semaines."