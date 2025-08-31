Les jeunes pilotes jugent le choix de l’expérience fait par Cadillac F1

Le recrutement de Valtteri Bottas et Sergio Pérez par Cadillac F1 pour 2026, alors que l’équipe fera ses débuts en Formule 1, a évidemment suscité un débat. Faut-il rappeler de vieilles gloires de la catégorie reine, ou renouveler la grille ?

Bien qu’on apprécie de voir une nouvelle génération de pilotes, avec notamment Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Isack Hadjar et Liam Lawson qui sont tous dans leur première saison, le recrutement de deux pilotes d’expérience peut se comprendre.

"Écoutez, je pense que c’est une grande entreprise. Ils ont leurs objectifs et beaucoup de gens qui prennent ce genre de décisions. Ce n’est pas à moi de juger les décisions des autres" a déclaré Gabriel Bortoleto.

"Évidemment, Felipe est un très bon ami à moi, et je pense vraiment qu’il méritait une chance en Formule 1. Ce n’est pas encore fini, peut-être qu’un jour il aura sa chance. Il est champion de F2, donc je pense que tous ceux qui remportent la Formule 2 devraient avoir une chance en F1."

"Felipe est un type formidable, et je pense qu’il le méritait. Mais encore une fois, c’est une grande entreprise, ils ont leurs raisons pour prendre leurs décisions, et ce genre de choses arrive. Voilà, c’est mon point de vue."

Oliver Bearman est du même avis, expliquant que selon lui, Felipe Drugovich mériterait une place en Formule 1 : "Oui, je suis largement d’accord. Tout d’abord, de leur point de vue, il est logique de choisir deux pilotes qui ont déjà fait leurs preuves dans ce sport."

"Prendre un rookie est bien sûr plus risqué que de prendre deux pilotes très expérimentés. Mais je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur cette grille, qui ont énormément de talent et qui devraient avoir l’occasion de montrer ce dont ils sont capables. Felipe est l’un d’entre eux."

"Au sommet de chaque catégorie, il y a beaucoup de grands pilotes IndyCar qui feraient du bon travail ici. Mais cette décision est logique. Je veux dire, si j’étais à la tête d’une écurie de F1 qui part de zéro, je ferais la même chose, je pense."