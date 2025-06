Leclerc s’étonne d’une bataille ’étrange’ entre Ferrari et Mercedes F1

Charles Leclerc s’étonne de voir Ferrari et Mercedes F1 en lutte pour la deuxième place du championnat constructeurs, tant leurs saisons respectives sont très différentes. Selon lui, le destin des deux teams est quasiment inversé cette année.

"C’est étrange, parce que nous avons des problèmes très opposés" a déclaré Leclerc. "J’ai l’impression qu’ils sont forts en qualifications et qu’ils ont des difficultés en course. Nous sommes faibles en qualifications et forts en course."

"Donc pour l’instant, c’est celui qui sera le premier à trouver ce qui se passe dans la séance où nous n’allons pas bien qui gagnera cette bataille. J’ai l’impression que Mercedes est un peu plus en dents de scie que nous."

"Nous avons toujours été plus ou moins à la même distance des gars qui nous précèdent. Mercedes a eu ses très bons week-ends et aussi ses week-ends où elle a été particulièrement médiocre."

La Scuderia a un bon potentiel pour progresser, mais il va falloir le valider : "Nous faisons de petits pas dans la bonne direction. Je pense qu’à terme, ce sont les évolutions que nous apporterons qui détermineront qui gagnera. Je n’ai pas de réponse pour l’instant sur la façon dont je pense que nous allons procéder."

Le Monégasque espère que Ferrari va réussir à débloquer sa situation pour rattraper McLaren et trouver la performance qui pourrait l’aider à se rapprocher des victoires et pole positions.

"Je pense qu’aucun d’entre nous n’est satisfait de la façon dont les choses se déroulent actuellement, c’est clair. Nous avons débuté la saison en pensant que nous avions des chances de défier McLaren et Red Bull pour remporter le championnat. Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent."

"Cependant, il est également juste de dire que je ne pense pas que beaucoup de gens aient compris à part McLaren. Ils ont fait un énorme pas en avant par rapport à l’année dernière, bien plus que n’importe qui d’autre. Si nous nous comparons à nos concurrents, à part McLaren, ce n’est pas comme si nous faisions une mauvaise saison."

"En fait, ce n’est pas suffisant. Nous ne sommes pas satisfaits et nous devons comprendre ce que McLaren a découvert. Mais nous devons aussi faire attention à tout ce qui se passe autour de l’équipe parce que parfois, je pense que cela peut changer la perception de la saison de quelqu’un."

"Je pense que McLaren fait un travail remarquable. Nous ne sommes absolument pas satisfaits de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Cependant, j’ai le sentiment que nous avons besoin de nous trouver nous-mêmes, tout comme Mercedes, tout comme Red Bull, a besoin de trouver la chose exceptionnelle que McLaren a trouvée."