Norris signe la pole au Brésil sous la pluie devant Antonelli, Lawson et Hülkenberg en 2e ligne

C’est l’heure de la séance qualificative du Grand Prix du Brésil, à Interlagos, sur un circuit où les écarts sont faibles et où les trois parties de la qualification devraient être très disputées. Trois équipes ont dominé les trois séances libres, Mercedes F1, McLaren et Red Bull, et cela laisse penser qu’il sera très intéressant de voir quelle sera la hiérarchie en qualifications, même si les résultats bruts ne seront pas forcément significatifs.

La grille de départ sera en effet lourdement bouleversée, puisque quatre pilotes parmi les équipes de pointe reculeront sur la grille. George Russell a 5 places de pénalité, tandis que Charles Leclerc reculera de dix places.

Max Verstappen sera renvoyé en fond de grille, comme Sergio Pérez et Lewis Hamilton, comme annoncé juste avant la qualification par Ferrari, après que son moteur a été complètement changé à la suite des EL3.

Il y aura donc une belle opportunité de résultat sur la grille pour Kimi Antonelli, Isack Hadjar et les pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri. Mais les Racing Bulls de Liam Lawson et Arvid Lindblad, tout comme l’Audi de Gabriel Bortoleto, pourraient aussi s’inviter à la fête à l’avant de la grille.

18h30 : Bien que Rafael Câmara fasse ses débuts ce week-end et qu’il soit confirmé pour Las Vegas, Haas F1 refuse de confirmer sa présence pour les manches au Moyen-Orient, ou pour Imola si le Qatar et Abu Dhabi sautent. Toyota souhaiterait faire revenir Ryo Hirakawa dans la voiture.

18h34 : On a appris ce samedi que le Grand Prix du Brésil était prolongé jusqu’en 2035, toujours à Interlagos.

18h39 : Un GP du Brésil dont l’histoire a été intense, marquée notamment par les exploits d’Ayrton Senna, idole du public. Gabriel Bortoleto raconte sa fascination pour un épisode précis de la carrière de son illustre compatriote.

18h45 : Williams F1 vit encore un week-end difficile à Interlagos, comme toute la saison de l’équipe anglaise. L’équipe a fait des sacrifices assumés en matière de développement cette saison, et espère que les choses s’amélioreront en 2027.

18h51 : Colton Herta a obtenu son droit à la Superlicence ce vendredi après sa séance d’essais, mais la possibilité de voir l’Américain aller chercher un baquet chez Cadillac étonne toujours certains observateurs du paddock.

18h55 : La météo est plus complexe avant ces qualifications qu’elle ne l’était au début de la journée, la pluie ayant touché Sao Paulo dans l’après-midi avec un véritable déluge, alors que les EL3 se terminaient. L’averse est passée mais la piste est encore humide.

18h57 : Il semble qu’il y ait 90 % de risques d’un retour de la pluie dans la séance.

18h58 : Les gens se couvrent en tribune ! Les pilotes sont en intermédiaires, et l’ingénieur d’Isack Hadjar n’est pas positif : "Il semble que la pluie arrive, ce sont peut-être les meilleures conditions qu’on aura".

18h59 : La pluie est forte désormais ! Certains pilotes vont directement mettre les pneus pluie.

19h00 : C’est parti pour la qualification !

Q1 - 18 minutes

19h01 : Tous les pilotes partis en intermédiaires vont repasser par les stands chausser les pneus full pluie. C’est désormais le déluge à Interlagos !

19h02 : "J’ai déjà beaucoup d’aquaplaning", déplore Antonelli, qui repasse au stand pour chausser des pluie.

19h03 : Ce ne sera pas nécessaire, le drapeau rouge est déployé ! La visibilité est devenue nulle.

19h04 : Hadjar est scotché par la pluie : "Mon dieu, j’ai besoin d’un nouveau baquet, et d’une nouvelle combinaison !"

19h06 : Antonelli s’amuse avec une certaine ironie : "C’était une petite averse ! Je suis tellement détrempé..."

19h08 : Audi dit à Nico Hülkenberg que l’intensité de cette averse sera la même pendant au moins dix minutes.

19h13 : La pluie continue à tomber fort, et le radar montre que ça ne va pas s’arrêter de suite.

19h17 : La pluie va durer au moins dix minutes avant que la Safety Car aille en piste pour voir s’il reste de l’eau stagnante.

19h19 : Bearman a été réprimandé pour avoir fait une marche arrière dans les stands au moment du changement de pneus, quand le feu est passé au vert.

19h21 : La pluie s’est quasiment arrêtée dans les stands, et il semble donc que l’averse s’éloigne progressivement du circuit.

19h22 : La voiture médicale est rapidement allée en piste pour jauger les conditions. L’état de la piste n’a pas l’air catastrophique, même s’il reste quelques endroits où la piste est totalement détrempée.

19h27 : Les commissaires nettoient la piste en s’occupant des flaques d’eau stagnante... mais une autre averse plus forte pourrait arriver prochainement.

19h30 : Mattia Binotto, PDG d’Audi, dit qu’il se pourrait que la qualification ait lieu sans trop de perturbation en étant "en piste au bon moment". Il faut espérer que la FIA ne sera pas trop passive face à l’évolution des conditions.

19h31 : Les pilotes remontent progressivement dans les voitures, alors que la voiture de sécurité prend la piste pour aller voir les conditions.

19h35 : La voiture de sécurité continue en piste pour un deuxième tour.

19h37 : La pluie reprend de plus belle dans le paddock et sur le circuit, alors que la voiture de sécurité continue de rouler.

19h42 : Pierre Gasly ressort de sa voiture. La situation semble stagner alors que les commissaires balaient toujours les bords de piste.

19h45 : La FIA confirme que les conditions sont trop compliquées pour un départ proche : "Bernd [Maylander, pilote de la Safety Car] confirme qu’il y a de l’eau stagnante dans les virages 2, 3, 4 et 5, et que cela pourrait causer de l’aquaplaning". Cela explique pourquoi les pilotes sont redescendus de leur voiture.

19h47 : Maylander repart en piste avec la Safety Car.

19h53 : Si la qualification est reportée à demain, il faudra la placer en dépit des averses. Et si ce n’est pas le cas, c’est le classement du championnat qui sera utilisé. Avec les pénalités, Antonelli serait en pole devant Norris, Piastri, Hadjar et Lawson. Mais on est encore loin de ce scénario !

19h54 : La pluie retombe de plus belle à Interlagos, et le plafond nuageux a encore baissé.

19h59 : La qualification est toujours en attente d’un possible départ, mais la fenêtre de temps se réduit avant le coucher du soleil.

20h05 : Bernd Maylander a expliqué à F1 TV quelles étaient les conditions en piste : "C’est trop dangereux, il y a de l’eau stagnante même en ligne droite. On espère que la pluie va se ralentir et qu’on pourra y aller."

20h10 : La pluie va peut-être se réduire légèrement, et cela pourrait permettre de lancer au moins la Q1. La direction de course pourrait préférer considérer la qualification comme validée même en devant l’arrêter au milieu, plutôt que de reprendre la séance demain.

20h12 : Le radar au-dessus de Sao Paulo ne nous rend quand même pas très optimistes à ce sujet...

20h18 : Bernd Maylander est encore en piste, mais les conditions ne semblent pas meilleures.

20h20 : Fred Vasseur, patron de Ferrari, confirme que la pluie est encore en train d’arriver sur le circuit et raconte les conditions quand les pilotes ont pris la piste en début de Q1 : "Les conditions semblaient extrêmes, je crois que c’est la première fois que je vois des conditions si extrêmes, ils ont même dû changer de combinaison. Et on a une autre averse qui arrive dans 15 minutes, donc je ne sais pas trop où on va. On veut tous aller en piste mais la direction de course a raison de donner la priorité à la sécurité."

20h21 : Tous les pilotes sont dans les voitures, et la direction de course a demandé aux équipes de se préparer à reprendre la séance sans les traditionnelles dix minutes d’attente, au cas où les conditions soient bonnes.

20h22 : La direction de course aimerait relancer la séance à 20h25, les choses se précisent !

20h23 : C’est confirmé, la séance reprend à 20h26 !

20h25 : Et la pluie s’intensifie à nouveau... "C’est plutôt fort", admet Piastri.

20h26 : C’est quand même reparti ! La Q1 débutée il y a 1h26 est relancée !

20h27 : Les Mercedes sont encore dans le garage, certainement en attente d’un retour des pilotes en piste compte tenu des conditions qui s’aggravent.

20h29 : Valtteri Bottas est dans son tour rapide mais les conditions ont l’air très compliquées. Câmara a fait un tête-à-queue mais il est reparti.

20h30 : Bottas signe un 1’42"314, et Pérez fait mieux en 1’40"881. Franco Colapinto est plus lent.

20h31 : Hülkenberg prend la tête en 1’40"512. Gasly et Bortoleto, comme Bearman, sont plus lents que les Cadillac.

20h32 : Leclerc prend la main en 1’39"3, mais Verstappen fait mieux en 1’37"932 ! Hadjar ne fait pas mieux que le 13e temps, et Hamilton se place deuxième. Norris prend le troisième temps, et Russell le quatrième.

20h33 : Alonso signe le meilleur temps en 1’36"930 ! Lance Stroll se place troisième ! Lawson s’intercale en deuxième place. Leclerc prend la main en 1’36"749, et Verstappen fait mieux en 1’36"724.

20h34 : L’ingénieur de Norris lui dit que les conditions vont s’améliorer à partir de maintenant, et Bortoleto est dans le mur ! Il repart, et Hülkenberg signe le meilleur temps en 1’35"793. Sainz et Albon se placent deuxième et troisième, mais Verstappen fait encore mieux en 1’35"477. Bottas reprend le cinquième chrono.

20h35 : Hamilton prend la tête en 1’34"824, et Russell fait encore mieux en 1’34"373. Norris s’intercale entre les deux pilotes. Stroll est sorti de piste mais revient sur l’asphalte.

20h36 : Leclerc se place troisième, et Lawson est remonté au cinquième rang provisoire. Hadjar progresse au dixième rang, et il est devancé par Pérez. Piastri est huitième.

20h37 : Hülkenberg améliore le meilleur temps en 1’33"8, et Bearman fait encore mieux en 1’33"3. Lawson et Lindblad se placent deuxième et troisième, et Leclerc seulement cinquième.

20h38 : Verstappen repasse en tête en 1’33"074. Câmara et Stroll sont repassés par les stands après leur sortie mais sont repartis en piste, contrairement à Bortoleto. Hamilton se place deuxième.

20h39 : Russell se place premier en 1’32"441, et Norris et Antonelli remontent juste derrière lui. Alonso remonte en quatrième place et Albon septième. Leclerc prend le quatrième temps provisoire.

20h40 : Hülkenberg est en très grande forme, lui qui avait signé la pole au même endroit dans les mêmes conditions en 2010, et il se place en tête en 1’31"693 ! Câmara améliore en 11e place avec le dernier secteur en villet, le meilleur absolu. Lawson et Lindblad reviennent deuxième et troisième.

20h41 : Verstappen améliore en 1’31"238, et Hadjar prend le sixième temps. Piastri améliore en quatrième place, et Hamilton en termine à son tour avec le deuxième chrono. Russell progresse aussi, il est désormais en tête en 1’31"206.

20h42 : Norris ne fait pas mieux que dixième et Câmara remonte en 12e place. Alonso prend le sixième temps et Bearman est allé hors piste mais sans dégâts. Leclerc est septième, Sainz améliore aussi en 14e place. Hadjar prend le cinquième temps.

20h43 : Bottas ne fait pas mieux que 18e. Norris améliore et se place en tête en 1’30"939. Câmara reste 13e.

Les éliminés sont Colapinto, Gasly, Stroll, Bottas, Pérez et Bortoleto.

20h46 : Les replays des incidents montrent que Câmara a tapé fort le mur ! Mais cela ne l’a pas empêché d’aller en Q2. Gasly a semblé gêné par Colapinto.

20h48 : Verstappen est sorti de sa voiture et ne retournera pas en piste. Il estime certainement avoir réglé sa voiture pour les conditions difficiles prévues demain et ne veut pas prendre plus de risques puisqu’il partira en fond de grille.

Q2 - 15 minutes

20h50 : C’est reparti, en pneus pluie toujours !

20h52 : Russell signe la première référence en 1’30"597. Antonelli en termine juste après lui et fait mieux en 1’30"283. Albon est troisième, et Lawson fait mieux en troisième place.

20h53 : Norris signe le meilleur temps en 1’30"198 et dit que les pneus intermédiaires seront bientôt utilisables. Câmara se place septième devant Piastri. Leclerc améliore le meilleur tour en 1’29"795.

20h54 : Hamilton ne fait pas mieux que cinquième mais n’a pas à attaquer. Hülkenberg est septième, et Bearman se place derrière Câmara. Lawson remonte en quatrième place.

20h55 : Piastri remonte au huitième rang, et Câmara améliore à son tour en dixième position. Hamilton améliore avec le deuxième temps à deux dixièmes de Leclerc. Russell progresse à son tour et prend la main en 1’29"285.

20h56 : Lawson reste sixième, Antonelli progresse et revient deuxième derrière Russell. Hadjar progresse mais reste septième.

20h57 : Lindblad a un problème mécanique et doit s’arrêter en piste ! Hülkenberg remonte au septième rang.

20h58 : Norris reste cinquième, et Hadjar va rentrer chausser les pneus intermédiaires ! Piastri remonte en sixième position, et Câmara rentre au stand alors qu’il était dans un tour rapide. Albon chausse aussi les intermédiaires !

20h59 : Antonelli améliore en pneus pluie toujours, et revient à 17 millièmes de Russell. Russell, Lawson, Hülkenberg, Hadjar, Alonso et Câmara sont ressortis en intermédiaires.

21h00 : Les intermédiaires vont vite et Alonso en termine avec le troisième temps à 0"054 de Russell.

21h01 : Bearman prend la tête en 1’29"130 avec les intermédiaires, et Lawson fait encore mieux en 1’27"478 !

21h02 : Hadjar progresse et prend le deuxième temps avec neuf millièmes d’avance sur Bearman mais 1"6 de retard sur Lawson. Sainz est sorti de piste. Russell fait le meilleur temps en 1’26"745 et Alonso reprend le troisième temps.

21h03 : Hülkenberg prend le troisième chrono et Albon le quatrième, et Lawson améliore encore mais reste à 3 dixièmes de Russell. Leclerc prend le troisième temps, Bearman le huitième, et un chrono de Câmara est annulé. Hadjar boucle un nouveau chrono et se place troisième. Piastri est en train d’améliorer mais reste 12e.

21h04 : Câmara est dans le mur ! Le pilote va bien mais le drapeau rouge est sorti à 43 secondes de la fin de séance.

Les éliminés sont Hamilton, Piastri, Câmara, Lindblad, Sainz et Verstappen, qui n’a pas roulé.

21h09 : Le départ de la Q3 va être retardé le temps de réparer les barrières où Câmara est sorti.

21h10 : Il y aura neuf équipes différentes en Q3 ! Les deux manquantes, Alpine et Cadillac, ont été éliminées en Q1.

21h11 : L’ingénieur d’Alonso lui dit qu’une grosse pluie arrive et qu’elle sera très forte. L’Espagnol va se placer premier au bout des stands pour bénéficier des meilleures conditions possibles.

21h12 : La séance reprend dans deux minutes !

Q3 - 13 minutes

21h14 : La pluie commence à augmenter alors que tous les pilotes sont en intermédiaires, il est possible qu’ils n’aient qu’un seul tour rapide. Et ce n’est même pas sûr que tous les pilotes en bénéficient.

21h16 : C’est parti pour le tour rapide d’Alonso, qui est premier en piste !

21h17 : Alonso signe le premier chrono de la Q3 en 1’30"311, et Lawson fait mieux en 1’28"321 !

21h18 : Hülkenberg se place deuxième, mais c’est Norris qui met tout le monde d’accord en 1’28"079. Bearman en termine en cinquième position. Russell fait mieux en 1’27"675, mais il est pénalisé sur la grille. Antonelli ne fait pas mieux que quatrième. Leclerc est cinquième et Hadjar septième.

21h19 : Alonso reste huitième, et Hülkenberg ne fait pas mieux que sixième. Norris progresse en première place 1’27"470. Bearman progresse sen septième position. Antonelli prend le troisième temps. Leclerc reprend le quatrième chrono.

21h20 : La pluie s’est intensifiée ! Russell s’énerve d’avoir eu la demande de ralentir alors que la pluie augmente et qu’il était en train d’améliorer et Wolff intervient : "George, tu es deuxième".

21h21 : "Je ne veux pas être deuxième, je veux être premier" s’agace Russell. "Je sais, je sais", répond Wolff. Et la séance ne semble pas aller vers des changements.

21h23 : Norris est en pole position et ne devrait plus être inquiété, Russell est deuxième mais a 5 places de pénalité. C’est donc Antonelli qui sera en première ligne avec Norris. Leclerc est quatrième mais s’élancera bien plus en retrait.

21h24 : On attend la fin du chrono alors qu’il reste 3 minutes, mais ça ne changera plus !

21h27 : C’est la fin officielle de cette qualification !

Norris sera donc en pole position devant Antonelli au départ. Lawson et Hülkenberg seront les invités surprise de la deuxième ligne ! Hadjar et Bearman suivront devant Russell et Alonso, puis Albon et Piastri.

La grille de départ avec les pénalités est disponible ici.

Les chronos de la séance :