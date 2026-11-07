Norris est heureux de sa pole ’dans des conditions pas simples’ au Brésil

Lando Norris a signé la pole position du Grand Prix du Brésil, ce samedi à Sao Paulo, au terme d’une séance qualificative qui a duré près de deux heures et demie sur le circuit d’Interlagos. Le pilote McLaren F1 a signé le meilleur temps dans des conditions très difficiles et il sera en tête au départ de la course, comme l’année dernière, ce qui est un bel accomplissement pour la première qualification sous la pluie avec les voitures 2026.

Norris a expliqué que la séance a été longue et parfois complexe à gérer compte tenu des conditions évolutives, alors qu’il y a eu un drapeau rouge avec beaucoup de pluie au début, puis une accalmie et un retour d’une averse en Q3.

"Ca a été une longue journée ! Une belle qualification, je suis en pole position deux années de suite, les conditions étaient différentes par rapport à l’an dernier mais je suis très heureux" a déclaré le champion du monde en titre.

"Les conditions n’étaient pas simples, surtout en sachant qu’il allait pleuvoir de plus en plus. Il a fallu faire deux bons tours au début, ne pas faire d’erreur, et c’est exactement ce que j’ai réussi à faire, donc c’était une bonne journée."

Le Britannique se félicite d’avoir réussi à bien maîtriser sa monoplace dans des conditions particulièrement difficiles, et il espère profiter des données accumulées ce samedi en course demain, alors qu’il pourrait jouer la victoire.

"C’est la première fois que je pilote cette voiture sous autant de pluie, donc je pense que j’ai vite compris. C’est dur parce qu’on était en pneus pluie, puis on est passés en intermédiaires, on a testé tous les pneus et il y avait du vent."

"C’était une bonne journée d’apprentissage dont je pourrai me servir demain. Les Mercedes étaient très rapides mais l’objectif était uniquement la pole position. Et peu importe la manière dont vous le faites, donc je suis très heureux."