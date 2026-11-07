Hamilton renvoyé en fond de grille au Brésil après un nouveau problème moteur

Le week-end de Lewis Hamilton au Grand Prix du Brésil tourne au cauchemar. Déjà pénalisé de dix places sur la grille de départ après le remplacement de son moteur thermique, le septuple champion du monde a rencontré un nouveau problème technique lors des EL3 à Interlagos. De la fumée s’est échappée de sa Ferrari SF-26, contraignant le Britannique à interrompre prématurément sa séance. Après avoir examiné sa monoplace, la Scuderia a décidé de remplacer l’intégralité de son unité de puissance. Conséquence : Hamilton devra s’élancer du fond de la grille dimanche, aux côtés de Max Verstappen.

Les difficultés s’accumulent pour Lewis Hamilton au Grand Prix du Brésil. Alors que Ferrari avait déjà décidé de remplacer le moteur thermique de sa monoplace avant les derniers essais libres, entraînant une pénalité de dix places sur la grille, un nouvel incident technique est venu compromettre davantage ses chances de résultat à Interlagos.

Le Britannique avait abordé les EL3 avec un moteur thermique neuf dans sa SF-26, installé au-delà du quota réglementaire autorisé pour la saison. Son coéquipier Charles Leclerc avait également bénéficié du remplacement de ce composant, avec une pénalité identique de dix places.

Mais la situation de Hamilton s’est brutalement aggravée pendant la dernière séance d’essais libres.

Après 35 minutes de roulage lors des EL3, le septuple champion du monde a signalé un problème particulièrement inquiétant à son équipe.

"Il y a de la fumée dans le cockpit", a-t-il annoncé par radio, tout en précisant qu’il rentrait aux stands.

À son arrivée devant le garage Ferrari, plusieurs panaches de fumée se sont échappés de différentes zones de sa monoplace, confirmant la présence d’un problème technique nécessitant une intervention immédiate.

Les mécaniciens de la Scuderia ont alors pris en charge la SF-26 pour tenter d’identifier l’origine de cette anomalie.

Hamilton n’a pas repris la piste et a donc été contraint de terminer prématurément sa dernière séance d’essais libres avant les qualifications.

Cet incident est intervenu au pire moment pour le Britannique, qui devait déjà composer avec une pénalité sur la grille et cherchait à améliorer le comportement de sa Ferrari après une première journée difficile sur le circuit brésilien.

Ferrari décide de remplacer toute l’unité de puissance

Après avoir récupéré la monoplace, Ferrari a procédé à des vérifications supplémentaires sur l’unité de puissance installée dans la voiture numéro 44.

L’analyse des données et les inspections techniques ont finalement conduit l’écurie italienne à prendre une décision plus radicale que le simple remplacement d’un composant.

Ferrari a choisi de changer l’intégralité de l’unité de puissance de Hamilton, entraînant de nouvelles pénalités qui s’ajoutent à celle déjà reçue pour le moteur thermique.

Un porte-parole de la Scuderia a confirmé cette décision dans une déclaration officielle.

"À l’issue de la séance d’EL3 d’aujourd’hui, l’unité de puissance installée sur la voiture numéro 44 a été retirée afin de procéder à des vérifications supplémentaires."

"Après avoir terminé notre analyse, nous avons décidé de remplacer l’intégralité de l’unité de puissance. Lewis participera aux qualifications, mais il devra prendre le départ de la course de demain depuis le fond de la grille."

Cette annonce confirme que Hamilton pourra bien participer aux qualifications, malgré le travail supplémentaire imposé à ses mécaniciens. En revanche, son résultat lors de cette séance ne lui permettra pas d’échapper à un départ en fond de grille dimanche.

Hamilton rejoint Verstappen en fond de grille

Cette nouvelle sanction place Hamilton dans une situation comparable à celle de Max Verstappen.

Red Bull a également procédé à plusieurs changements de composants de l’unité de puissance du Néerlandais, qui a reçu une pénalité de 30 places sur la grille de départ.

Les deux champions du monde devraient donc être contraints de s’élancer depuis les dernières positions pour le Grand Prix du Brésil, juste devant Sergio Pérez.

Pour Hamilton, cette situation est d’autant plus frustrante que Ferrari avait déjà accepté une première pénalité de dix places en installant un nouveau moteur thermique. L’incident survenu lors des EL3 a finalement rendu cette intervention insuffisante, obligeant l’équipe à remplacer l’ensemble de l’unité de puissance.

La Scuderia devra désormais s’assurer que la nouvelle installation fonctionne correctement avant les qualifications, alors que Hamilton a perdu une partie importante de son temps de préparation.

Le circuit d’Interlagos offre traditionnellement plusieurs possibilités de dépassement, mais une remontée depuis le fond de la grille représentera un défi considérable pour le Britannique.

Cinq ans après son spectaculaire succès de 2021, lorsqu’il avait remporté le Grand Prix du Brésil en partant de la dixième position, Hamilton devra tenter une nouvelle course d’attaque.

Cette fois, le handicap sera toutefois encore plus important, avec un départ depuis les dernières places et une Ferrari dont la fiabilité vient de poser problème.

Pour le septuple champion du monde, l’objectif sera désormais de transformer un week-end particulièrement difficile en une remontée susceptible de lui permettre de sauver des points importants au championnat.