Norris s’auto-clashe avant Austin : la pole, zéro contact… et surtout zéro journaliste !

Lando Norris semble avoir trouvé une solution pleine d’ironie pour aborder le Grand Prix des États-Unis : parler le moins possible aux journalistes. Le pilote McLaren a plaisanté sur ses intentions pour le week-end d’Austin lors d’une diffusion en direct sur Twitch, quelques jours après plusieurs échanges particulièrement piquants avec les médias à Singapour. Entre ses réponses sarcastiques après son accrochage avec Oscar Piastri et une plaisanterie visant Lance Stroll, le Britannique attire désormais autant l’attention par ses déclarations que par ses performances en piste.

À l’approche du Grand Prix des États-Unis, Lando Norris ne semble pas particulièrement impatient de retrouver les conférences de presse et les interviews qui rythment habituellement un week-end de Formule 1.

Le pilote McLaren sort d’un Grand Prix de Singapour durant lequel son attitude face aux journalistes a suscité plusieurs commentaires. Ses réponses sarcastiques après son accrochage avec son équipier Oscar Piastri lors du Sprint avaient notamment contribué à alimenter les discussions autour de son comportement médiatique.

Interrogé sur ses intentions pour Austin au cours d’une diffusion sur Twitch, Norris a donc choisi de répondre sur le ton de l’humour.

Lorsqu’un participant lui a demandé quelle serait son approche pour le Grand Prix des États-Unis, Norris a immédiatement évoqué une priorité qui n’avait rien à voir avec les réglages de sa McLaren.

"Si vous voulez vraiment savoir, c’est de ne pas parler aux médias."

Le Britannique a ensuite ajouté deux objectifs plus directement liés à sa performance en piste, dont l’un semblait faire référence aux difficultés rencontrées lors du précédent week-end.

"Décrocher la pole position et rester à l’écart de toutes les autres voitures."

Une manière de résumer, avec autodérision, le week-end idéal : partir devant tout le monde et éviter les contacts en course.

Mais son interlocuteur n’a pas manqué de lui rappeler que le premier de ces objectifs pourrait être particulièrement compliqué à atteindre.

"La partie concernant la pole position risque d’être un peu difficile, ouais !"

Norris a alors affiché une grimace avant de reconnaître brièvement la difficulté de la tâche.

"Ouais, c’est même assez certain."

L’échange était manifestement léger, mais il intervient dans un contexte où les relations du Britannique avec les médias font l’objet d’une attention croissante.

Au-delà de ses déclarations après le Sprint, Lando Norris avait également attiré l’attention en dehors du circuit lors du Grand Prix de Singapour. Une vidéo tournée dans une boîte de nuit avait circulé, montrant le pilote McLaren répondre avec humour à une question sur l’identité du meilleur pilote de Formule 1.

Plutôt que de se désigner lui-même ou de citer l’un des principaux prétendants au titre, Norris avait pointé Oliver Bearman du doigt sur le ton de la plaisanterie. Il avait ensuite ajouté une question qui n’était pas passée inaperçue.

"Où est Lance ? Où est Lance ?"

Cette remarque a été largement interprétée comme une pique sarcastique à l’encontre de Lance Stroll, le pilote Aston Martin.

Même si la scène se déroulait dans un contexte manifestement détendu, elle avait contribué à renforcer l’attention portée au ton de plus en plus mordant adopté publiquement par Norris.