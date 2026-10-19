Antonelli en justice : Mercedes F1 doit dévoiler ses contrats et paiements à son ancien manager

Alors que Kimi Antonelli se rapproche du titre mondial de Formule 1, le pilote Mercedes reste engagé dans un litige judiciaire avec son ancien manager, Giovanni Minardi. Ce dernier réclame une part des revenus de l’Italien jusqu’en 2028, estimant que leur contrat de management a été rompu de manière irrégulière. Ses avocats affirment disposer d’arguments solides, mais n’excluent pas un règlement à l’amiable. Une nouvelle décision du tribunal de Bologne pourrait désormais permettre de chiffrer plus précisément les sommes en jeu.

Le différend entre Kimi Antonelli et Giovanni Minardi porte sur la rupture d’un accord de management qui, selon l’ancien représentant du pilote, devait lui garantir un pourcentage des revenus de l’Italien jusqu’en 2028.

Minardi considère que cette relation contractuelle a été interrompue illégalement et cherche à obtenir le paiement des sommes auxquelles il estime avoir droit. Ses prétentions financières concernent aussi bien les revenus déjà perçus par Antonelli que ceux qu’il doit encore percevoir jusqu’à l’échéance du contrat contesté.

L’ancien manager réclame ainsi entre 10 et 20 % des gains du pilote sur la période concernée.

La procédure a récemment franchi une nouvelle étape avec une décision du tribunal de Bologne ordonnant la communication de documents financiers et contractuels (voir notre article publié vendredi).

Cette évolution pourrait jouer un rôle déterminant dans l’évaluation du montant réclamé. On a également appris que le tribunal de Bologne a ordonné à Mercedes et à Kimi Antonelli de transmettre un ensemble important de documents au plus tard le 6 novembre.

Parmi les pièces demandées figurent notamment les contrats conclus entre l’écurie et son pilote, ainsi que les justificatifs des paiements effectués par Mercedes. Ces informations doivent permettre d’établir la nature des accords financiers liant Antonelli à l’équipe allemande et de déterminer les rémunérations effectivement versées.

Pour Mattia Grassani, avocat de Giovanni Minardi, cette décision représente une avancée significative dans la procédure.

Interrogé par l’agence ANSA, il estime que l’accès à ces données permettra de mieux évaluer les droits financiers revendiqués par son client.

"Grâce à la présentation ordonnée de ces chiffres, nous pourrons obtenir un ordre de grandeur des droits acquis par le manager."

L’avocat considère que cette clarification pourrait également faciliter d’éventuelles discussions entre les parties. Malgré la poursuite de la procédure, les représentants de Giovanni Minardi ne ferment pas la porte à un règlement négocié avec Antonelli et Mercedes.

Mattia Grassani explique que les documents actuellement demandés par la justice pourraient servir de base à une éventuelle proposition de conciliation.

L’objectif serait alors de disposer d’une évaluation suffisamment précise des sommes en jeu pour apprécier le sérieux d’une offre.

"Et si une proposition sérieuse de conciliation devait être formulée, nous pourrions, sur la base des informations actuellement en cours d’acquisition, adopter une position claire et précise."

Cette ouverture ne signifie toutefois pas que les deux parties sont déjà engagées dans des négociations avancées. L’avocat évoque simplement la possibilité d’un accord si une proposition jugée satisfaisante venait à être présentée.

Si ses avocats se disent disposés à examiner une éventuelle conciliation, ils affichent également leur confiance dans la solidité du dossier présenté devant la justice italienne.

Mattia Grassani considère que les éléments déjà transmis au tribunal permettent d’étayer l’accusation de rupture contractuelle formulée à l’encontre d’Antonelli.

"Nous sommes convaincus que les arguments de Giovanni Minardi seront retenus par le tribunal, car, selon nous, la violation du contrat par le pilote ressort clairement des documents présentés."

La procédure doit encore permettre au tribunal d’examiner les arguments et les éléments de preuve présentés par les différentes parties. La communication des contrats et des justificatifs financiers constitue donc une étape importante, mais elle ne préjuge pas de la décision finale.

Grassani souligne néanmoins la portée de l’ordonnance rendue à Bologne.

"C’est une étape importante vers l’établissement de la vérité. Les documents demandés permettront notamment à mon client de déterminer précisément les engagements financiers pris entre Mercedes et Antonelli."

"Ils doivent ainsi permettre d’établir quels accords ont été conclus entre l’équipe et le pilote, ainsi que le montant total des honoraires et des rémunérations versés."

La prochaine étape de la procédure est désormais fixée au 6 novembre, date limite imposée à Mercedes et Antonelli pour remettre les documents demandés. Une nouvelle audience doit ensuite se tenir le 19 novembre devant le tribunal de Bologne.