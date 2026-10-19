Antonelli dispose d’une première balle de match, Mercedes F1 évoque des probabilités ’très faibles’

Kimi Antonelli abordera le Grand Prix des États-Unis avec une première possibilité mathématique de décrocher le titre mondial 2026 de Formule 1. Mais chez Mercedes, personne ne souhaite transformer cette échéance en objectif prioritaire. Toto Wolff et Bradley Lord, les deux directeurs de l’écurie, estiment que les chances d’un sacre dès Austin sont extrêmement faibles et insistent sur la nécessité de conserver l’approche qui a permis au jeune Italien de prendre les commandes du championnat. En parallèle, Mercedes prépare le retour de son dernier ensemble d’évolutions aérodynamiques sur ses deux monoplaces.

Alors que la saison 2026 entre dans sa dernière ligne droite, Kimi Antonelli se rapproche progressivement de son premier titre mondial. Le pilote Mercedes dispose désormais d’une avance suffisante pour envisager un sacre dès le Grand Prix des États-Unis, à Austin, même si cette possibilité dépend d’un enchaînement de résultats particulièrement favorable, à retrouver dans notre présentation de la course.

Pour l’écurie allemande, le principal danger serait de laisser cette perspective perturber la préparation du week-end.

"Je n’ai pas envisagé les choses sous cet angle" a déclaré Wolff au sujet des chances de son pilote de décrocher le titre ce dimanche.

"Pour l’instant, je me demande simplement combien de points le séparent du titre et à quel moment il pourrait mathématiquement le remporter. Et il faut pas mal de paramètres qui s’alignent. Je garde à l’esprit qu’en sport automobile, des situations invraisemblables peuvent se produire mais ce n’est pas le plus probable."

"Sur le plan mathématique, je n’ai pas encore fait le calcul précis, mais il faudrait probablement que les deux autres pilotes, George et Lewis, soient vraiment dans une mauvaise course tous les deux et que Kimi s’impose."

"Ce n’est pas un scénario très probable, l’objectif doit rester de marquer des points, d’éviter d’en concéder trop à ses rivaux, comme ce fut le cas à Singapour, où il a repris du terrain sur Lewis, ce qui était inattendu et, petit à petit, les choses finiront par tourner en sa faveur."

"Que cela se concrétise au Mexique, au Brésil ou plus tard, nous verrons bien."

Wolff reconnaît que la situation comptable d’Antonelli est extrêmement favorable, mais il refuse de considérer le championnat comme déjà remporté.

Selon lui, les projections statistiques ne peuvent pas tenir compte de tous les imprévus susceptibles de bouleverser la fin d’une saison de Formule 1.

"Si vous regardez les chiffres et que vous demandez à une intelligence artificielle : ’Quelles sont les chances qu’il gagne ?’ alors c’est probablement presque 100 %, mais cela reste du sport automobile."

Wolff rappelle notamment que des incidents de course ou une succession de résultats défavorables pourraient modifier la dynamique actuelle.

"Vous pouvez manquer de chance, vous pouvez avoir des accidents, et alors la pression peut commencer à monter."

Le patron de Mercedes préfère donc conserver une méthode qui a jusqu’ici parfaitement fonctionné pour son équipe et son jeune pilote.

"Je pense donc que nous devons aborder les courses une par une."

Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes, s’attend à ce que le sujet monopolise une partie des échanges avec les médias dès jeudi.

"Nous sommes dans cette phase très inconfortable de la saison où il faut gérer les obligations médiatiques du jeudi, avec tout le monde qui vous dit : ’Oh, vous pourriez y arriver, oh, vous pourriez y arriver, vous avez une première balle de match’."

Pour Lord, cette possibilité reste néanmoins très théorique. Il estime que les chances de voir Antonelli remporter le championnat dès Austin sont suffisamment faibles pour ne pas justifier un changement d’approche.

"Je pense qu’il y a quelque chose comme une chance sur 25 que cela soit ne serait-ce qu’envisageable à Austin. Ce n’est pas nul mais pas le plus probable, tout doit converger."

Cette estimation conduit Mercedes à privilégier une préparation classique, sans chercher à construire son week-end autour des différents scénarios mathématiques permettant à Antonelli de décrocher le titre. L’objectif demeure d’exploiter au mieux la W17 et de maximiser les points inscrits.

"Je pense qu’il faut simplement écarter cela de notre esprit. Les questions vont arriver, il faudra y répondre, mais notre priorité est de trouver comment placer la voiture dans sa fenêtre de fonctionnement optimale, puis d’aller marquer autant de points que possible."

Pour le Grand Prix des États-Unis, l’écurie allemande prévoit de revenir à sa configuration aérodynamique la plus récente sur les deux monoplaces.

Bradley Lord espère que les enseignements recueillis permettront à Mercedes d’aborder le week-end d’Austin dans de meilleures conditions.

"Nous espérons pouvoir être immédiatement plus performants dès notre arrivée à Austin, avec les deux voitures dans la configuration évoluée et équipées du nouvel aileron avant."

L’équipe a notamment poursuivi son travail d’analyse pour déterminer si les évolutions apportaient réellement le gain aérodynamique recherché.

Selon Simone Resta, responsable technique de Mercedes, les mesures effectuées confirment que le nouvel ensemble génère davantage d’appui.

"Nous avons mesuré davantage d’appui aérodynamique sur la voiture. Mais nous n’avons peut-être pas obtenu le même niveau d’appui supplémentaire dans toutes les conditions de fonctionnement de la voiture sur le circuit."

"Mais je pense que les résultats ont été suffisamment clairs pour nous montrer que nous mesurons davantage d’appui."