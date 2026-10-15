Norris regrette de ne pas être jugé sur sa ’performance réelle’ cette année

Après les projecteurs de son titre mondial l’an dernier, Lando Norris est un peu rentré dans le rang cette année, la faute notamment à une saison plus difficile pour son équipe. Le pilote McLaren F1 a gagné deux courses et dominé celle de Madrid mais a surtout vécu une saison plus difficile, et il admet que c’est un peu frustrant d’être jugé sur des performances moins bonnes alors qu’à titre personnel, il pense faire un meilleur travail encore.

Mais la Formule 1 est un sport qui dépend majoritairement des performances de la voiture, et il reconnait qu’il est difficile de faire ses preuves et d’être jugé objectivement, alors qu’il a dû composer avec une monoplace très difficile à piloter depuis le début de saison.

"Il n’y a pas grand-chose que l’on puisse faire par rapport à cela, honnêtement. C’est la même chose pour tout dans la vie. On est en quelque sorte jugé sur la performance visuelle, plus que sur sa propre performance réelle, parce que la voiture peut ne pas être aussi rapide un week-end par rapport à un autre" a expliqué Norris.

"Donc, j’imagine qu’on espère simplement que les gens comprennent cela. J’imagine que j’espère que vous, les hommes et les femmes de la presse, vous le comprenez. Vous savez, tout le monde en F1 est en F1 pour une raison, et ce n’est pas parce que la voiture n’est pas aussi bonne qu’un autre pilote est pire ou meilleur, et vice versa."

"C’est donc toujours difficile de ce point de vue là. Et oui, il y a beaucoup de courses cette année où j’ai l’impression d’avoir mieux piloté et d’avoir réussi à en extraire davantage. Et je ne dis pas que l’année dernière j’ai fait du mauvais travail."

"C’est juste que je parle de réussir à extraire 99 % par opposition à 99,5 %, et ce sont juste ces tous derniers détails. Les trois qualifications où j’ai fait la pole ont été, je crois, avec moins d’un demi-dixième à chaque fois. Genre, deux centièmes, trois centièmes, on parle de très, très faibles marges."

"Mais ces trois pole positions m’ont donné des chances de gagner trois courses. Si je n’avais pas été en pole position, il aurait été peu probable que je gagne l’une ou l’autre de ces courses. C’est donc à cela qu’on voit à quel point une petite marge peut changer toute la perspective sur quelque chose."

"Mais oui, je veux dire, la fin de l’année dernière, la seconde moitié de l’année dernière, je pense que certaines de mes performances étaient tout aussi bonnes que cette année. Je pense que cette année je dois piloter la voiture d’une manière différente, et j’ai dû m’adapter énormément à la façon dont il faut piloter la voiture de cette année."

"Et je pense qu’il y a juste deux niveaux de compétences dans cela. Il y a le niveau de compétence général consistant simplement à extraire de la performance de la voiture elle-même, et il y a aussi le fait d’extraire de la performance de l’unité de puissance, du pilotage, des pneus et de tout cela, ce genre de petit niveau supplémentaire."

"Et je pense que c’est sur cela que j’ai fait du très bon travail cette année et que j’ai été capable de comprendre assez rapidement. Mais cela ne me préoccupe pas si les gens de l’extérieur considèrent cela comme bon ou non. Je pense qu’il est plus important que, pour moi et mon équipe, je sois satisfait."

"Et mon travail chaque week-end est d’extraire le maximum de moi-même. Si je peux faire cela, je suis heureux. Je serais plus heureux si c’était pour une victoire, mais il faut réaliser que vos objectifs en Formule 1 ne sont pas toujours de gagner la course purement et simplement."

"Une victoire pour nous ce week-end pourrait être une cinquième ou une troisième place. Donc, je pense qu’il faut reconnaître quelle est la performance maximale pour sa propre équipe dans sa propre voiture, et c’est tout ce dont on peut vraiment être satisfait à la fin de la journée."