Officiel : Red Bull prolonge Mekies jusqu’en 2031 après son retour au sommet

Red Bull a officialisé ce soir la prolongation à long terme de Laurent Mekies, qui conservera ses fonctions de directeur général et de directeur de l’écurie jusqu’en 2031. Annoncée par l’actionnaire Mark Mateschitz à Milton Keynes, dans la foulée des victoires remportées en Malaisie et à Singapour, cette décision récompense le travail accompli par le Français depuis son arrivée à la tête de l’équipe en juillet 2025. Elle confirme également la volonté du constructeur de stabiliser son organisation autour de Mekies, de Max Verstappen et d’Isack Hadjar, alors que Red Bull vient de franchir une étape majeure avec son propre groupe propulseur.

Red Bull poursuit la consolidation de son projet sportif à long terme. Après avoir prolongé les contrats de Max Verstappen et d’Isack Hadjar, l’écurie autrichienne a annoncé ce mercredi 14 octobre que Laurent Mekies resterait à sa tête jusqu’à la fin de la saison 2031.

La nouvelle a été communiquée directement par Mark Mateschitz, actionnaire de Red Bull, à l’occasion d’une réunion de débriefing organisée au siège de l’équipe, à Milton Keynes.

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement favorable, après deux week-ends qui ont marqué le retour de Red Bull aux avant-postes.

En Malaisie, l’écurie a remporté sa première victoire de la saison 2026, avant de confirmer sa compétitivité à Singapour en s’imposant à la fois lors du Sprint et du Grand Prix.

Ces résultats donnent une dimension particulière à la prolongation de Mekies, nommé directeur général et directeur de Red Bull Racing en juillet 2025, après avoir dirigé Racing Bulls.

L’accord s’inscrit également dans une série de décisions destinées à sécuriser l’avenir de l’équipe, avec les prolongations de ses deux pilotes et le recrutement de plusieurs collaborateurs clés pour 2027.

Les actionnaires saluent le rôle de Mekies dans la transition

Chalerm Yoovidhya et Mark Mateschitz, les deux actionnaires de Red Bull, ont expliqué leur décision en mettant l’accent sur la capacité de Mekies à accompagner une période de transformation majeure sans perdre l’identité compétitive de l’équipe.

Depuis son arrivée à la direction de Red Bull Racing, le Français a notamment dû superviser la réorganisation de l’écurie et préparer son entrée dans une nouvelle ère technique.

Les actionnaires considèrent que son travail a permis de préserver la cohésion du groupe tout en maintenant les ambitions sportives.

"La force de Red Bull a toujours reposé sur ses collaborateurs et sur notre capacité à créer un environnement dans lequel des personnes talentueuses peuvent accomplir ensemble des choses extraordinaires. Laurent a joué un rôle crucial en guidant l’équipe à travers une période de transition importante, tout en préservant l’esprit de compétition et les principes de Red Bull qui nous définissent."

"Cette prolongation reflète notre confiance dans son leadership et notre conviction commune concernant la vision à long terme de l’équipe. Nous avons de grandes ambitions pour l’avenir et nous sommes déterminés à poursuivre ensemble sur cette dynamique."

Pour les propriétaires de Red Bull, cette continuité doit permettre à l’équipe de capitaliser sur les progrès réalisés depuis plusieurs mois, tout en poursuivant la construction de son programme technique et sportif.

La prolongation jusqu’en 2031 offre ainsi à Mekies une perspective suffisamment longue pour mener les prochaines étapes du développement de l’écurie.

Oliver Mintzlaff, directeur général des projets et investissements de Red Bull, a également salué les qualités du dirigeant français.

"Laurent a fait preuve d’un leadership exceptionnel depuis son retour dans la famille Red Bull. Il associe une expertise technique, une vision stratégique et une compréhension approfondie de ce qui fait le succès de notre équipe."

"Tout aussi important, il incarne les valeurs et la mentalité qui définissent l’approche Red Bull : le courage, le travail d’équipe, la détermination et une volonté inébranlable de se battre au plus haut niveau."

"La continuité à la tête d’une équipe est un ingrédient essentiel pour connaître un succès durable, et nous sommes ravis que Laurent continue à diriger l’écurie pour le prochain chapitre de notre aventure."

Mekies remercie Red Bull et met en avant Waché et Hodgkinson

De son côté, Laurent Mekies a accueilli cette prolongation avec satisfaction, tout en insistant sur la dimension collective du projet.

Le Français a tenu à remercier les actionnaires, la direction du groupe et l’ensemble des collaborateurs pour leur confiance.

"Je suis incroyablement fier de poursuivre cette aventure avec Oracle Red Bull Racing, et je tiens à remercier Chalerm, Mark et Oliver, toute l’équipe ainsi que toutes les personnes impliquées pour la confiance qu’ils ont placée dans ce projet."

"Ce qui rend cette équipe spéciale, c’est la manière dont tout le monde se rassemble pour poursuivre le même objectif, et je me sens privilégié de travailler chaque jour aux côtés d’un groupe aussi talentueux et engagé."

Le directeur de Red Bull Racing a également tenu à mettre en avant deux responsables techniques qui doivent jouer un rôle central dans l’avenir de l’écurie : Pierre Waché, à la tête du département technique châssis, et Ben Hodgkinson, qui dirige le programme moteur.

Alors que Red Bull développe désormais son propre groupe propulseur, la coordination entre ces deux structures constitue l’un des piliers de son projet à long terme.

"Ensemble, avec les équipes de Pierre Waché et de Ben Hodgkinson qui jouent un rôle central dans la construction de notre avenir, nous disposons d’une base solide pour les années à venir, et nous croyons sincèrement que ce n’est que le début."

Mekies entend également préserver la philosophie de fonctionnement qui a contribué au succès de Red Bull depuis son arrivée en Formule 1.

"En regardant vers l’avenir, nous continuerons à faire vivre les principes qui nous définissent : être libres dans notre réflexion, rapides dans nos actions et audacieux dans nos décisions."

Un parcours de plus de vingt ans en Formule 1

Cette prolongation vient récompenser un parcours de plus de vingt ans dans la discipline pour Laurent Mekies.

Le Français a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein de différentes structures de Formule 1, notamment chez Minardi, Toro Rosso, à la FIA et chez Ferrari.

Son expérience lui a permis de développer une connaissance approfondie des aspects techniques, sportifs et réglementaires du championnat.

Il avait retrouvé la famille Red Bull en 2024, lorsqu’il avait été nommé directeur de Visa Cash App Racing Bulls.

Ses performances à la tête de l’écurie de Faenza avaient ensuite conduit Red Bull à lui confier la direction de son équipe principale en juillet 2025.

Mekies avait alors hérité d’une structure confrontée à plusieurs défis, après une période de résultats irréguliers et dans un contexte de transition organisationnelle.

Sous sa direction, Red Bull avait réalisé un redressement remarquable au cours de la seconde moitié de la saison 2025.

Cette remontée avait permis à Max Verstappen de revenir dans la lutte pour le championnat du monde des pilotes, finalement perdu pour seulement deux points.

Même si Red Bull n’avait pas réussi à conserver le titre, cette progression avait constitué un premier résultat important pour Mekies.

La saison 2026 a ensuite marqué une transformation historique pour l’écurie autrichienne.

Pour la première fois depuis son arrivée en Formule 1, Red Bull a engagé une monoplace propulsée par un groupe propulseur développé dans le cadre de son propre programme moteur.

Cette nouvelle organisation a considérablement élargi les responsabilités de l’équipe, désormais directement impliquée dans la conception et le développement de son unité de puissance.

Les premiers mois de la saison ont toutefois été difficiles, avec une RB22 dont les performances et le comportement n’ont pas immédiatement répondu aux attentes.

Red Bull a progressivement travaillé à résoudre ses problèmes techniques avant de retrouver une compétitivité nettement supérieure dans la seconde moitié du championnat.

La percée est finalement intervenue au Grand Prix de Malaisie, où l’équipe a remporté sa première victoire de la saison avec son nouveau groupe propulseur.

Ce succès a été suivi d’un week-end particulièrement convaincant à Singapour.

Sur le circuit urbain de Marina Bay, Red Bull a remporté le Sprint avant de s’imposer également lors du Grand Prix, confirmant les progrès réalisés au cours des dernières semaines.